Po velikanskem uspehu Slovenije priznal: "Takšnih jih še nisem videl"

Slovenija se je ta konec tedna razveselila novega velikega uspeha slovenskih odbojkarjev, ki so v soboto z veliko zmago nad Francijo (3:2) osvojili bronasto odličje na evropskem prvenstvu. "Verjel sem v to, da bo danes drugače, kot je bilo v preteklosti. Enkrat se je moralo obrniti v našo korist," nam je po tekmi o razpletu pravega odbojkarskega trilerja dejal odbojkarski strokovnjak Samo Miklavc.

Verjetno po sobotni poslastici med Francijo in Slovenijo, ki jo je po dramatičnih petih nizih dobila zadnja, v Sloveniji ni bilo odbojkarskega navdušenca, ki ni potreboval nekaj trenutkov, da je po srhljivki prišel k sebi. Med njimi je bil tudi slovenski odbojkarski strokovnjak in trener Samo Miklavc. "Tekma je upravičila pričakovanja srečanja za odličje. Fantje so bili pravi, tako kot na zadnjih prvenstvih. Tu moram najprej reči: vsa čast Dejanu Vinčiću, da mu je uspelo priti iz tega položaja in odigrati vrhunsko tekmo. To je bila pika na i, da so z malce drugačno igro presenetili Francoze. Slovenija ni ekipa posameznikov, ampak pravih prijateljev in to je še en dokaz, kako močna in kakovostna ekipa so," je prepričan Miklavc.

Samo Miklavc je bil navdušen nad predstavo slovenskih fantov. Foto: Vid Ponikvar

Take Francije še ni videl

Z zmago v malem finalu so se Slovenci Francozom tudi oddolžili za nekaj bolečih porazov, kot sta bila na primer finalni na prvenstvu leta 2015, ko jih je vodil zdajšnji francoski selektor Andrea Giani, in kvalifikacijski za olimpijske igre v Tokiu, ko so v Berlinu prav tako po vodstvu z 2:0 igrali pet nizov. "Verjel sem v to, da bo tokrat drugače, kot je bilo v preteklosti. Enkrat se je moralo obrniti v našo korist. Vsi vemo, da so Francozi izjemno nevarni, ko se razigrajo. V prvih dveh nizih so bili res v slabem momentu, jaz take Francije že dolgo nisem videl, nič jim ni uspevalo," je dejal Miklavc, ki je med drugim v preteklosti opravljal delo pomočnika na slovenski klopi Andrei Gianiju, s katerim se je na evropskem prvenstvu leta 2015 veselil srebrnega odličja. Tokrat je bil Giani znova na nasprotni strani Slovencev.

"Andrea je bil v tistih prvih dveh nizih videti res zaskrbljen, a je z nekaterimi menjavami potem poskrbel, da se je njihova ekipa dvignila. Tu ni šlo za to, da bi Slovenci v igri padli, ampak bolj za to, da so aktualni olimpijski prvaki pokazali svojo kakovost. Tie-break pa je na koncu stvar momenta, mogoče nagrade in po zaslugi izvrstnega Roka Možiča, za katerega so že mnogi prej napovedali, da bo najverjetneje ta odločilen dejavnik, je Slovenija dosegla svoje. Seveda moram tu omeniti še kapetana Urnauta, v bistvu je treba izpostaviti kar vse fante na igrišču, a Roka res moram posebej izpostaviti, ker je odigral fenomenalno," meni Miklavc.

Rok Možič je dosegel 26 točk (2 asa, 1 blok). Foto: CEV

"Vinčić? Zame je odigral eno najboljših tekem v slovenskem dresu."

Slovencem je na zadnji tekmi po poškodbi Gregorja Ropreta nesebično na pomoč priskočil Dejan Vinčić, ki je dan pred obračunom za odličje pripotoval v Rim. "Tu je šlo le za vprašanje njegove fizične pripravljenosti. Vemo, da je bil Dejan v zadnjih letih vedno eden pomembnejših akterjev slovenske izbrane vrste in njegov prihod po tej zamenjavi je bil samo dodatek oziroma pika na i. Zame je Dejan odigral eno najboljših tekem v slovenskem dresu. Igrali so drug za drugega, izjemno so reševali žoge. Fantje so pokazali svojo kakovost, niti za sekundo me ni skrbelo, ker gre za izkušene igralce, ki imajo za sabo ogromno izkušenj, uigranost pa sploh ni bila nikoli pod vprašajem. Fantom je Dejanov prihod dal samo še dodaten zagon, da so še boljše zaigrali," je prepričan Miklavc.

Dejan Vinčić je bil pomemben dejavnik Slovenije pri pohodu proti bronastemu odličju. Foto: CEV

Slovenija je tako osvojila že tretjo zaporedno kolajno na evropskih prvenstvih, skupno pa četrto. V zadnjih letih samo enkrat ni osvojila odličja, vse prejšnje pa so bile srebrnega leska. "Bron je lepo dopolnil to srebrno zbirko (smeh, op. p.). Zlata še ostaja, a nekaj je treba pustiti tudi za prihodnost. Verjamem, da bi se lahko polfinalna tekma ob predpostavki, da se Ropret ne bi poškodoval, tudi drugače obrnila," je prepričan naš sogovornik, ki se je obrnil tudi proti naslednjemu cilju – kvalifikacijam za olimpijske igre. "Vesel sem, da se je ta sistem kvalifikacij malce spremenil, ker včasih je bilo težje priti na olimpijske igre kot tam igrati. Mislim, da imajo fantje povsem realne možnosti, to pa bi bila res češnja na vrhu torte za to generacijo, ki je naredila nepopisno veliko za slovensko odbojko."

