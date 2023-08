Slovenci se pripravljajo na Severnjake, ki lahko še otežijo delo gostiteljev

Slovenski odbojkarji imajo po sredini zmagi s 3:1 nad Ukrajino tekmovanja prost dan, naslednji obračun jih čaka v petek ob 16.30 proti Fincem. Ti bodo zvečer drugo zmago napadali proti gostiteljem Bolgarom, ki so evropsko prvenstvo odprli s porazom proti Špancem. Že popoldan bosta v slovenski skupini aktivni Ukrajina in Hrvaška. Katera bo vknjižila prvo zmago? Branilci naslova Italijani zvečer ne bi smeli imeti večjih težav z Estonci. Prvič se bodo predstavili svetovni podprvaki Poljaki.

Skupinski del 33. evropskega odbojkarskega prvenstva za moške je v polnem zamahu. Slovenska reprezentanca je branjenje srebra v sredo začela z zmago proti Ukrajini, ki se je znova izkazala za neugodno in trdoživo zasedbo.

Slovenci imajo danes prost dan. V petek ob 16.30 jih čaka tekma s Finci. Foto: CEV Varovanci Gheorgheja Cretuja so po izgubljenem prvem nizu osvojili naslednje tri in odkljukali prvo oviro na poti do želenega cilja, ki čaka na prizorišču bojev za kolajne v Rimu. Slovenci imajo danes tekmovanja prost dan, v petek ob 16.30 pa bodo drugo zmago iskali proti Fincem, za katere bo to tretja zaporedna tekma v treh dneh.

Severnjaki so prvenstvo v sredo odprli brez izgubljenega niza proti Hrvaški, zvečer pa bodo poskušali še otežiti delo sogostiteljem Bolgarom. Ti so v Varni začeli s prepričljivim porazom s Španci, tako da so še brez zmage in točke.

Še pred finsko-bolgarskim dvobojem se bodo v slovenski skupini za prvo zmago udarili Hrvati in Ukrajinci.

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki poteka do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala.

Poljaki bodo odigrali prvo tekmo prvenstva. Foto: Guliverimage

Na delu številni favoriti, prvič se bodo predstavili Poljaki

Branilci zlata izpred dveh let in aktualni svetovni prvaki Italijani bodo zvečer drugo zmago napadali proti Estoncem. Tudi olimpijski prvaki Francozi se odpravljajo po drugo zmago, za to bodo morali premagati Portugalce.

Četrti dan prvenstva bodo na delu še eni od favoritov za najvišja mesta Poljaki. V Skopju jih čaka prvi dvoboj prvenstva, njihovi tekmeci bodo Čehi.