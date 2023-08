Znane so vse polfinalistke EP

Turkinje so v četrtfinalu s 3:0 premagale Poljsko in si priborile polfinale. Tam jim bodo nasproti stale branilke naslova Italijanke.

Turkinje so v četrtfinalu s 3:0 premagale Poljsko in si priborile polfinale. Tam jim bodo nasproti stale branilke naslova Italijanke. Foto: CEV

Potem ko so si polfinale evropskega prvenstva že v torek priigrale branilke naslova Italijanke in Nizozemke, so se jim dan zatem med najboljšo četverico pričakovano pridružile še aktualne svetovne prvakinje Srbkinje in zmagovalke letošnje lige narodov Turkinje. Srbkinje so s 3:1 premagale Čehinje, Turkinje pa so bile s 3:0 boljše od Poljakinj. Polfinalna para sta Turčija – Italija in Srbija – Nizozemska. Polfinala bosta v ponedeljek.

Nizozemke svojim tekmicam niso prepustile nikakršnih možnosti za zmago in so vse tri nize prepričljivo dobile. Francozinje so Italijanke v drugem nizu potisnile do roba, a so zadnje vseeno slavile z 29:27. Po tem so zanesljivo dobile še tretji niz in vstopnico za polfinale. Branilke naslova Italijanke so za polfinale premagale Francozinje. Foto: CEV

Na letošnjem EP so po letu 2019 spet nastopile slovenske odbojkarice, ki pa so tekmovanje zaključile po prvem delu. V zahtevni skupini A so na petih dvobojih štirikrat izgubile in premagale le Madžarke, kar ni bilo dovolj za napredovanje v izločilne boje.

