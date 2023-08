Po dnevu premora gre zares: Španke izzivajo branilke naslova

Po dnevu tekmovalnega premora se odbojkarsko evropsko prvenstvo za ženske danes nadaljuje z izločilnimi boji v Firencah in Bruslju. Že danes bodo na delu branilke naslov in sogostiteljice Italijanke, ki ne bi smele imeti težav s Špankami. Že pred večernim srečanjem se bosta pomerili Francija in Romunija. Slovenke so predtekmovanje končale na petem mestu in ostale brez tako želenega napredovanja v osmino finala. Ta bo potekala do ponedeljka.