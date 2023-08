Še zadnje dejanje pred boji, na katere so ciljale tudi Slovenke

Na 33. evropskem prvenstvu za odbojkarice se končuje predtekmovalni del, v katerem je sodelovalo 24 reprezentanc v štirih skupinah.

Med njimi so bile tudi Slovenke, ki so s štirimi porazi (proti Poljski, Srbiji, Belgiji in Ukrajini) in zmago nad Madžarsko tekmovanje končale na petem mestu svoje skupine. V osmino finala, ki so si jo varovanke Marca Bonitte zadale kot osnovni cilj, se uvrstijo prve štiri reprezentance vsake skupine.

Izločilni boji se bodo začeli v petek, prvakinje bodo znane 3. septembra. Naslov branijo Italijanke.

Evropsko prvenstvo:

Četrtek, 24. avgust

Lestvice:

