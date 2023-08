Slovenke z odliko opravile pomembno nalogo

Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu prišle do prve zmage. Madžarke so premagale s 3:0. Da bi ohranile upanje na osmino finala morajo v sredo premagati Ukrajino in upati na ugoden razplet drugih tekem.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na izjemno pomembni tekmi evropskega prvenstva s 3:0 (19, 18, 16) premagala Madžarsko in ohranila upanje na napredovanje, v osmino finala. Slovenke v sredo ob 17. uri čaka zadnja tekma skupinskega dela, pomerile se bodo z Ukrajino, proti kateri prav tako potrebujejo zmago in vse tri točke.

Evropsko prvenstvo, Gent Torek, 22. avgust

Slovenija : Madžarska 3:0 (19, 18, 16)

Slovenija: Mlakar 11, Pogačar 1, Pucelj 13, Lorber Fijok 13, Zatković 2, Šiftar, Najdič 1, Velikonja Grbac,, Milošič 15, Boisa, Mazej, Planinšec 7, Banko, Ramić. Selektor: Marco Bonitta.

Madžarska: Vezsenyi, Toth, Kump, Glemboczki 10, Torok, Nacsa-Pekarik 5, Berko, Nemeth 18, Kiss 4, Petovary 1, Pinter 1, Kertesz, Bosko 1, Laszlop. Selektor: Alessandro Chiappini.

Slovenke so imele pred današnjim, predzadnjim srečanjem skupinskega dela na računu tri poraze proti zahtevnim tekmicam (Poljski, Srbiji, Belgiji) in nič točk, danes pa so prišle do prve, še kako pomembne zmage. S 3:0 v nizih so premagale Madžarke.

Danes so varovanke Marca Bonitte v vseh treh nizih kmalu prevzele nadzor nad igro, Madžarke pa nikoli niso našle pravega odgovora.

Selektor Bonitta je spet nekoliko premešal svojo zasedbo in na igrišče poslal podajalko Saro Najdič, korektorico Izo Mlakar, srednji blokerki Sašo Planinšec in Niko Milošič, sprejemalki Loreno Lorber Fijok in Mašo Pucelj ter prosto igralko Katjo Banko.

V uvodu prvega niza so Slovenke hitro povedle s 5:2. Madžarke so vrnile na 5:5, a je slovenska izbrana vrsta nato spet bolj učinkovito napadala in se odmaknila na 12:8. V nadaljevanju niza so Slovenke prednost varno držale v svojih rokah. Po asu Nike Milošič so povedle z 20:15, prednost pa so zadržale do konca uvodnega niza.

Madžarke niso uspele slediti Slovenkam. Foto: CEV

Tudi drugega so Slovenke odločno začele in hitro povedle s 4:1, a so Madžarke po štirih zaporednih točkah vrnile udarec in povedle s 5:4. Nato sta reprezentanci kar nekaj časa igrali točko za točko. Slovenke so proti koncu niza le dale v višjo prestavo in povedle s tremi točkami naskoka (18:15), po bloku Eve Zatkovič pa je slovenska prednost narasla na +6 (22:16). To je bila več kot dovolj velika prednost Slovenk, da so tudi drugi niz pripeljale varno do konca.

Tretji niz so Madžarke začele enakovredno Slovenkam, a so te niz hitro obrnile sebi v prid in povedle s 5:3, podobno kot v prejšnjih dveh pa so to prednost ohranile skozi nadaljevanje. Prednost so med tem tudi višale, po točki Lorene Lorber Fijok je bilo 13:7. Varovanke Bonitte so tekmo povsem nadzirale, prednost pa dvignile na dvomestno število (22:12). S tem so tudi razblinile vse dvome o današnjem zmagovalcu in brez večjih težav dobile tudi tretji niz.

S 15 točkami je bila pri Sloveniji najuspešnejša Nika Milošič, po 13 točk sta dodali Maša Pucelj in Lorena Lorber Fijok.

Za konec skupinskega dela v sredo po zmago proti Ukrajini

Cilj Slovenk je napredovanje v osmino finala, ki si ga bodo po petih tekmah skupinskega dela zagotovile prve štiri reprezentance iz vsake od štirih skupin.

Da bi naše odbojkarice ohranile upanje na izločilne boje, bodo morale tudi na sredini zadnji tekmi skupinskega dela Ukrajinke premagati in osvojiti vse tri točke. Ob tem pa upati na ugoden razplet drugih tekem, saj zna o napredovanju (v primeru istega števila točk) odločati količnik v nizih.

Slovenke bodo zadnjo tekmo skupinskega dela odigrale v sredo ob 17. uri.

