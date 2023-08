Slovenke se pripravljajo na odločilni tekmi

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca ima po treh zaporednih porazih proti favoriziranim Poljakinjam, Belgijkam in Srbkinjam na evropskem prvenstvu danes dan tekmovalnega premora. V torek in sredo jo ob 17. uri čakata odločilni tekmi za uresničitev cilja, napredovanje v osmino finala. Najprej se bodo Slovenke pomerile z Madžarkami, nato še z Ukrajinkami. Danes je na sporedu derbi slovenske skupine med svetovnimi prvakinjami Srbkinjami in Poljakinjami za prvo mesto v skupini.

Slovenske odbojkarice so svoje tretje evropsko prvenstvo začele s tremi tekmami v treh dneh proti favoriziranim tekmicam. Tako Poljakinje kot Belgijke in Srbkinje so na koncu potrdile vlogo favoritinj in premagale mlado zasedbo italijanskega trenerja na slovenski klopi Marca Bonitte.

Slovenke imajo danes edini prosti tekmovalni dan v skupinskem delu evropskega prvenstva, v torek in sredo pa jih čakajo tekmice, proti katerim bi na papirju lažje iskale pot do zastavljenega cilja, osmine finala. Priborile si jo bodo prve štiri reprezentance iz vsake skupine.

V torek ob 17. uri jim bodo nasproti stale Madžarke, ki prav tako še ne poznajo zmage. Vzhodne sosede so po zadnji osvežitvi svetovne lestvice 38., Slovenke pa 24. V sredo ob 17. uri sledi še obračun z Ukrajinkami, ki imajo na računu eno zmago, premagale so prav Madžarke.

Marco Bonitta pripravlja varovanke na torkovo tekmo z vzhodnimi sosedami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na evropskem prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Po skupinskem delu štiri najvišje uvrščene iz vsake skupine napredujejo v izločilne boje.

Derbi Srbkinj in Poljakinj

Že popoldne bo zanimivo v "slovenski" skupini v Gentu, kjer se bosta na derbiju pomerili favoritinji za odličja, Srbija in Poljska. Gostiteljicam bodo zvečer nasproti stale Ukrajinke.

Ponedeljek, 21. avgust

