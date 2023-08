Slovenci po veliki drami spravili na kolena aktualne svetovne in evropske prvake

Slovenski odbojkarji so na močnem pripravljalnem turnirju v Krakovu po zanesljivi petkovi zmagi nad Poljsko (3:0) dan pozneje v tesnem boju s 3:2 premagali še aktualne svetovne in evropske prvake Italijane. Selektor Slovencev Gheorghe Cretu je tokrat ogromno priložnosti ponudil odbojkarjem, ki sicer ne dobivajo veliko minutaže.

Zasedba Gheorgheja Cretuja je turnir odprla z zanesljivo petkovo zmago nad Poljaki s 3:0 (21, 18, 21). Manj kot 24 ur po zmagi jo je čakal drugi obračun. Nasproti ji je stala na papirju ena najboljših reprezentanc na svetu, svetovna in evropska prvakinja Italija. Zahodni sosedi so v petek brez oddanega niza premagali Francoze. Slovenci in Italijani so se zadnjič pomerili v začetku julija, ko so v ligi narodov s 3:0 slavili azzurri. Tokrat je bila zgodba drugačna. Pet nizov je bilo potrebnih, da smo dobili zmagovalca. In odločilnega so Slovenci dobili s 25:23.

Foto: Volleyballworld

Poljaki slavili desetkrat

Na turnirju štirih reprezentanc so bili doslej najuspešnejši Poljaki, ki so zmagali desetkrat, tudi lani. Dveh zmag na Wagnerjevem memorialu so se veselile še Brazilija, Rusija in Nizozemska, eno pa Italija, Nemčija in Bolgarija. Skozi zgodovino je sicer na njem nastopilo 21 evropskih reprezentanc, poleg njih pa še Egipt, Tunizija, Kitajska, Iran, Japonska, Avstralija, Brazilija, Argentina, Kanada in Kuba.

Po koncu memoriala v spomin na nekdanjega poljskega reprezentanta in selektorja se bodo slovenski odbojkarji vrnili v domovino, v Ljubljani opravili še zadnje treninge, prihodnjo nedeljo pa se nato odpravili na pot proti bolgarski Varni, kjer bo reprezentanca v sredo, 30. avgusta, proti Ukrajini začela nastope med evropsko elito.

Hubert Wagner Memorial, Krakov Sobota, 19. avgust

