Zahteven uvod Slovenk: Tudi boljše prisiliti, da proti nam igrajo na najvišji ravni

Skupinski del 33. prvenstva stare celine poteka v Belgiji, Estoniji, Italiji in Nemčiji. Slovenske odbojkarice, ki na evropskem prvenstvu sodelujejo tretjič, skupinski del igrajo v zahtevni skupini v Gentu, kjer jim bodo nasproti stale domačinke, Srbkinje, Poljakinje, Ukrajinke in Madžarke.

Cilj Slovenk je preboj iz skupine, za kar bo treba skupinski del končati med prvimi štirimi reprezentancami, tihe želje pa segajo še korak dlje. Pričakovati gre, da bodo bodo svoje priložnosti iskale predvsem na zadnjih dveh srečanjih skupinskega dela (Madžarska, Ukrajina). Urnik Slovenk je zahteven, saj bodo edine v svoji skupini s petimi tekmami opravile v šestih dneh (preostale v sedmih, gostiteljice v osmih).

Za uvod se bodo varovanke italijanskega stratega Marca Bonitte pomerile s favoriziranimi Poljakinjami.

Na evropskem prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Po skupinskem delu štiri najvišje uvrščene iz vsake skupine napredujejo v izločilne boje.

Cilj Slovenk je preboj iz skupine v osmino finala. Tja vodijo prva štiri mesta vsake skupine. Foto: OZS/Aleš Oblak

"Močna skupina, tudi boljše ekipe prisiliti, da bodo proti nam igrale na najvišji ravni"

"Naša skupina je močna, vendar pa bomo cilje, ki smo si jih zadali, skušali uresničiti in prikazati svojo najboljšo igro. Tudi boljše ekipe bomo s tem skušali prisiliti, da bodo proti nam igrale na najvišji ravni. Nekaj treme je prisotne, a gre za pozitivno tremo, saj se veselim, da bom lahko igrala proti tako dobrim reprezentancam in na zelo visoki ravni," pred večernim srečanjem pravi 17-letna debitantka na evropskih prvenstvih Mija Šiftar, kapetanka Saša Planinšec pa dodaja: "Poljska reprezentanca je sestavljena iz zares kakovostnih igralk in mislim, da je to za nas super nasprotnik, saj lahko prvenstvo začnemo brez pritiska, spoznamo dvorano, sproščeno odigramo po svojih najboljših močeh in posežemo čim višje, kolikor se bo pač dalo."

Slovenke po večerni tekmi v soboto ob 20. uri čaka srečanje z domačinkami.

Reprezentanca Slovenije: Podajalki: Sara Najdič, Eva Pogačar

Sprejemalke: Mija Šiftar, Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok, Isa Ramić, Naja Boisa

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Nika Milošič, Mirta Velikonja Grbac

Korektorici: Iza Mlakar, Eva Zatković

Prosti igralki: Anja Mazej, Katja Banko

Evropsko prvenstvo:

Petek, 18. avgust

Lestvice:

