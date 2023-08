Začenja se tudi v "slovenski" skupini, Slovenke odštevajo: Super nasprotnice za uvod

Na 33. evropskem prvenstvu za odbojkarice se boji začenjajo tudi v skupini A, v kateri tekmujejo Slovenke. Te bodo prvi trening na uradnem prizorišču v Gentu opravile popoldan, v petek ob 20. uri pa jih čaka prva tekma. Nasproti jim bodo stale pete z zadnjega EP in bronaste v letošnji ligi narodov Poljakinje. Že danes se bodo v sklopu skupine A gostiteljice Belgijke pomerile z Madžarkami. Za drugo zmago se bodo borile odbojkarice Bolgarije in Bosne in Hercegovine. Nizozemke, ki so na zadnjem EP končale kot četrte, začenjajo proti Špankam.

Skupinski del 33. prvenstva stare celine poteka v Belgiji, Estoniji, Italiji in Nemčiji. Slovenske odbojkarice, ki na evropskem prvenstvu sodelujejo tretjič, bodo skupinski del igrale v Gentu, kjer jim bodo nasproti stale domačinke, Srbkinje, Poljakinje, Ukrajinke in Madžarke. Osnovni cilj Slovenk je preboj iz skupine, za kar bo treba skupinski del končati med prvimi štirimi reprezentancami. To jim je leta 2019 ob istem sistemu tudi uspelo. Tihe želje pa segajo še korak dlje.

Na prvih treh obračunih jih čakajo na papirju najzahtevnejše nasprotnice (Poljska, Belgija, Srbija), tako da gre pričakovati, da bodo svoje priložnosti iskale na zadnjih dveh srečanjih skupinskega dela (Madžarska, Ukrajina). Urnik Slovenk je zahteven, saj bodo edine v svoji skupini s petimi tekmami opravile v šestih dneh (preostale v sedmih, gostiteljice v osmih).

Na evropskem prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Po skupinskem delu štiri najvišje uvrščene iz vsake skupine napredujejo v izločile boje.

"Še na zadnji tekmi proti Hrvaški smo igrali z veliko igralkami in vse so pripravljene pomagati ekipi, da dosežemo naš cilj in se uvrstimo med najboljših šestnajst reprezentanc," pravi selektor Slovenk Marco Bonitta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Dvignili smo našo raven in kakovost, pripravljeni smo na naslednji korak"

"Naredili smo vse, kar smo si zadali. Ekipa je pripravljena in veselimo se že, da bomo začeli nastope. Še na zadnji tekmi proti Hrvaški smo igrali z veliko igralkami in vse so pripravljene pomagati ekipi, da dosežemo naš cilj in se uvrstimo med najboljših šestnajst reprezentanc. Dvignili smo našo raven, dvignili kakovost in pripravljeni smo na naslednji korak. Naša moč je v tem, da imamo 14 podobno kakovostnih igralk, najti moramo le pravo ravnotežje. Imam srečo, da lahko skozi posamezno tekmo ali pa iz tekme v tekmo menjam igralke. Tudi zato nismo povsem določili udarne zasedbe, saj lahko ekipi pomaga veliko igralk. Videli bomo, kako bo šlo iz tekme v tekmo, in se prilagajali," je pred začetkom prvenstva v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije razmišljal italijanski strateg na slovenski klopi Marco Bonitta.

"Poljakinje so za nas super nasprotnik, saj lahko prvenstvo začnemo brez pritiska, spoznamo dvorano, sproščeno odigramo po svojih najboljših močeh in posežemo čim višje, kolikor se bo pač dalo." Foto: OZS

Kapetanka: Super nasprotnik za uvod, saj lahko začnemo brez pritiska

Če bo za večino Slovenk to prvi nastop na evropskih prvenstvih, pa ima kapetanka reprezentance Saša Planinšec kar nekaj tovrstnih izkušenj. Nastopila je že na EP 2015 in 2019. "Začeli smo se pripravljati na tekmo s poljsko reprezentanco, ki je sestavljena iz zares kakovostnih igralk. Menim, da je to za nas super nasprotnik, saj lahko prvenstvo začnemo brez pritiska, spoznamo dvorano, sproščeno odigramo po svojih najboljših močeh in posežemo čim višje, kolikor se bo pač dalo. Naša zasedba je v primerjavi s prejšnjima evropskima prvenstvoma zelo spremenjena, ampak mislim, da smo se v ekipi dobro ujele, vzpostavile energijo in povezanost na terenu, kar nas lahko krasi na tem prvenstvu. Imamo veliko mladih igralk, ki pa so zelo kakovostne. Menim, da je ogromno deklet, ki lahko na tem evropskem prvenstvu prispevajo k dobremu rezultatu," pa pred začetkom pravi kapetanka.

Ta bo uvodno tekmo prvenstva z rojakinjami proti Poljakinjam odigrala v petek ob 20. uri.

Reprezentanca Slovenije: Podajalki: Sara Najdič, Eva Pogačar

Sprejemalke: Mija Šiftar, Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok, Isa Ramić, Naja Boisa

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Nika Milošič, Mirta Velikonja Grbac

Korektorici: Iza Mlakar, Eva Zatković

Prosti igralki: Anja Mazej, Katja Banko

