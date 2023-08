Slovenke proti velikim favoritinjam brez možnosti

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svoji tretji tekmi evropskega prvenstva doživela še tretji poraz. Slovenke tokrat niso bile kos eni najboljših reprezentanc na svetu, aktualnim svetovnim prvakinjam in evropskim podprvakinjam Srbkinjam, ki so bile boljše s 3:0 (20, 11, 15).

Slovenske odbojkarice so tretje prvenstvo stare celine odprle s petkovim porazom z 0:3 proti favoriziranim Poljakinjam, v soboto predvsem v tretjem in četrtem nizu namučile gostiteljice Belgije, bile blizu petega niza in točki, a izgubile z 1:3, danes pa na svoji tretji tekmi v treh dneh niso bile kos še eni od favoriziranih ekip. Tokrat je bila od varovank Marca Bonitte boljša svetovna prvakinja in evropska podprvakinja Srbija, ki je zmagala s 3:0 (20, 11, 15).

Slovenske odbojkarice se uvodoma niso ustrašile imenitnih tekmic na drugi strani igrišča. Po zaostanku 2:6 so zaigrale sijajno v vseh smereh igre in najprej izenačile na 6:6, v nadaljevanju pa povzročile kar nekaj glavobolov favoriziranim in veliko višjim tekmicam ter si priigrale tri točke prednosti (15:12).

Po vodstvu Slovenk s 17:14 se je odzvala tudi srbska klop – tudi ta je v rokah italijanskega strokovnjaka Giovannija Guidettija – in zahtevala polminutni odmor, po njej pa se je razmerje moči na igrišču povsem spremenilo.

Njihove tekmice so po delnem izidu 3:0 izenačile na 17:17, po zadnjem slovenskem vodstvu v prvem nizu z 19:18 pa so prelomni trenutki minili povsem v znamenju srbskih odbojkaric, ki so uveljavile vse svoje prednosti in Slovenkam do konca niza dopustile le eno točko.

Slovenke so bili proti Srbiji nemočne. Foto: CEV

V drugem in tretjem nizu brez možnosti

Slovenske odbojkarice so bile po porazu v prvem nizu z 20:25 v nadaljevanju dvoboja v povsem podrejenem položaju, v njihovi igri je "kapljalo in curljalo" na vse strani. Varovanke Bonitte v nobenem elementu odbojkarske igre niso bile kos imenitnim tekmicam iz Srbije, drugi niz so po dvajsetih minutah igre visoko izgubile z 11:25.

V tretjem nizu se razmerje moči na igrišču ni bistveno spremenilo. Izkušeni italijanski strokovnjak na slovenski klopi je po zaostanku 5:10 zahteval polminutni premor in skušal predramiti svoje varovanke, a Srbkinje so bile še naprej razpoložene in za razred boljše. S svojim širokim igralskim kadrom so vseskozi nadzorovale potek dvoboja, do koncu niza pa Slovenkam dovolile, da so osvojile 15 točk.

V slovenski reprezentanci je bila najučinkovitejša Eva Zatković s 13 točkami, po štiri sta dosegli Lorena Lorber Fijok in Nika Milošič. "Glede na našo dobro predstavo v uvodnem nizu je bil padec v nadaljevanju enostavno prevelik. Res je, da smo igrale proti svetovnim prvakinjam, a menim, da bi morale biti bolj zbrane. Na uvodnih tekmah proti Poljakinjam in Belgijkam smo malce slabše začele, a nato zaigrale veliko bolje, tokrat pa je bila naša podoba na igrišču povsem drugačna. Pred nami sta dve pomembni tekmi, dan premora nam bo dobro prišel," je po porazu dejala Eva Zatković.

"Začetek je bil zelo dober. Pokazale smo, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi na svetu in sledimo njihovemu tempu. V nadaljevanju smo naredile preveč napak, kar je proti tako močnim tekmicam povsem razumljivo. Srbkinje so zasluženo zmagale," je dodala Anja Mazej.

Na evropskem prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Po skupinskem delu štiri najvišje uvrščene iz vsake skupine napredujejo v izločilne boje.

V torek in sredo odločilni tekmi za preboj v osmino finala

Slovenke zdaj čaka dan premora, nato pa sledita odločilni tekmi za uresničenje cilja, napredovanje v osmino finala. Tja peljejo prva štiri mesta iz vsake skupine. V torek se bodo slovenske odbojkarice pomerile z Madžarkami, za konec predtekmovalnega dela v sredo pa še z Ukrajinkami.

Reprezentanca Slovenije: Podajalki: Sara Najdič, Eva Pogačar

Sprejemalke: Mija Šiftar, Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok, Isa Ramić, Naja Boisa

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Nika Milošič, Mirta Velikonja Grbac

Korektorici: Iza Mlakar, Eva Zatković

Prosti igralki: Anja Mazej, Katja Banko

Evropsko prvenstvo:

Nedelja, 20. avgust

Lestvice:

Preberite še: