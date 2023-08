Nov dan D za Slovenke, ki niso odvisne le od sebe: Do krvi, na zmago

Slovenske odbojkarice so evropsko prvenstvo odprle s stremi porazi proti favoriziranim Poljakinjam, Srbkinjam in gostiteljicam Belgijkam, v torek pa le prišle od prve zmage. S 3:0 so odpravile Madžarke in ohranile upanje za uresničitev osnovnega cilja, napredovanja v osmino finala. Zagotovile si ga bodo prve štiri reprezentance iz vsake od štirih skupin.

Da bi varovanke italijanskega trenerja Marca Bonitte po zadnji tekmi predtekmovanja ostale v igri za napredovanje, morajo premagati Ukrajino in vknjižiti vse tri točke. Ker Slovenke o svoji usodi ne odločajo same, morajo v primeru zmage s 3:0 ali 3:1 upati na ugoden razplet četrtkovih tekem med Poljsko in Ukrajino ter Srbijo in Belgijo.

Na evropskem prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Po skupinskem delu štiri najvišje uvrščene iz vsake skupine napredujejo v izločilne boje.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zmaga z vsemi tremi točkami in ugoden razplet tekmic

Najbolj prikladna bi bila slovenska zmaga s 3:0 v nizih, saj bi v primeru izenačenega števila točk odločal količnik dobljenih in izgubljenih nizov. Zmaga s 3:2 in zgolj dve točki ali pa poraz z Ukrajino bi že pomenil, da se Slovenke od prvenstva poslavljajo po predtekmovanju.

"Zavedamo se, da bi lahko to tekmo odigrale tudi bolje, ampak moramo biti zadovoljne s to zmago. Potrebovale smo jo, predvsem s psihološkega vidika po treh težkih tekmah oziroma porazih. Vemo, da nas v sredo čaka močan nasprotnik. Če primerjam to Ukrajino s tisto iz leta 2019, je to boljša, bolj uigrana ekipa. Vse moči, ki jih še imamo, moramo usmeriti v jutrišnjo tekmo in iti na nož, do krvi na zmago. Najboljše bi bilo zmagati s 3:0," je po torkovi zmagi v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala podajalka Sara Najdič.

Iz slovenske skupine sta si napredovanje že zagotovili aktualna svetovna prvakinja in evropska podprvakinja Srbija in Poljska.

Evropsko prvenstvo:

Sreda, 23. avgust

Lestvice:

