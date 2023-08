"O kolajni še ne želim razmišljati, so pa cilji seveda visoki. Želimo se uvrstiti na zaključni turnir v Rim (gostil bo polfinale in tekmi za odličja, op. a.). To je naš cilj, a moramo iti počasi, tekmo po tekmo. Če bomo v skupini delali preveč napak, morda tega zaključnega turnirja ne bomo videli. A vemo, da če bomo pravi, lahko premagamo vse, ki nam bodo stali nasproti. Tak je tudi načrt," je pred odhodom na evropsko prvenstvo, na katerem bodo slovenski odbojkarji branili srebrno odličje, dejal bloker Jan Kozamernik.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se danes odpravlja na svoje jubilejno deseto prvenstvo stare celine. Prvič je na evropskem prvenstvu nastopila leta 2001 in zasedla 12. mesto. Od takrat je zaigrala še na osmih prvenstvih stare celine in bila v zadnjem desetletju vselej pri vrhu.

Slovenci so se leta 2015 pod vodstvom Andree Gianija premierno uvrstili v finale in v Sofiji z 0:3 priznali premoč Francozom ter osvojili prvo odličje na evropskem prvenstvu. Leta 2019 so se znova prebili do bojev za kolajne, na zadnji, finalni stopnički je varovance Alberta Giulianija zaustavila Srbija (3:1). Tudi dve leti pozneje so zaigrali v finalu in se morali še tretjič zadovoljiti s srebrom. Po hudem boju v Katovicah so z 2:3 izgubili z Italijani.

"Če bomo pravi, lahko premagamo vse. Tak je tudi načrt."

Cilji zasedbe romunskega strokovnjaka na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja so razumljivo tudi tokrat najvišji, a Slovenci ne želijo prehitevati dogodkov. "Ne želim razmišljati tako daleč, o kolajni, so pa seveda cilji visoki. Želimo se uvrstiti na zaključni turnir v Rim. To je naš cilj. A moramo iti tekmo po tekmo. Če bomo v skupini delali preveč napak, morda tega zaključnega turnirja ne bomo videli. A če bomo mi pravi, lahko premagamo vse, ki nam bodo stali nasproti, tak je tudi načrt," je pred odhodom v Varno, kjer bodo Slovenci v sredo prvenstvo odprli proti Ukrajincem, je v pogovoru z mediji na nevarnost prehitevanja opozoril srednji bloker Jan Kozamernik.

"Vsak bo želel naš skalp"

Z rojaki bo v skupinskem delu igral proti Ukrajini, Finski, Španiji, Hrvaški in sogostiteljici prvenstva Bolgariji. V izločilne boje bodo iz vsake od štirih skupin napredovale štiri najboljše reprezentance. Slovenci so odločeni, da napredujejo s prvega mesta.

"Cilj v skupini je prvo mesto. Že zato, ker je v nadaljevanju razpored nekoliko lažji. Če bo vse po sreči, se na tak način lahko izogneš Francozom v četrtfinalu. To mora biti naš prvi cilj. Odigrati skupinski del kar se da zbrano, ne izgubljati točk proti ekipam, ki so nekoliko slabše rangirane od nas. Skupina ni lahka, predvsem Ukrajina in Bolgarija bosta izjemno nevarni, bodo pa tudi ostali hoteli naš skalp. Vsak nas bo želel premagati, igral proti nam bolje, kot je sposoben. A na nas je, da vsako tekmo v skupini na igrišče stopimo stoodstotni in pokažemo, zakaj smo favoriti," je pred odhodom razmišljal Gregor Ropret.

Ekipe, ki te opomnijo, da ni prostora za napake

Kozamernik – z Ropretom bosta v novi sezoni klubska tekmeca v italijanski ligi, Ropret ostaja član Perugie, sam pa bo znova oblekel dres Trentina – je ob omembi besede favorit dodal: "Biti favoriti na splošno ni lahko pozicija, saj je potem samoumevno, da zmaguješ tekme. Naši tekmeci, od Ukrajincev, Bolgarov, Hrvatov ... To so ekipe, ki znajo vedno prikazati dobro igro. Če ti popustiš za milimeter, so tukaj, da te opomnijo, da ni prostora za napake. Videli smo v ligi narodov, ko so nas presenetili Bolgari, videli smo na svetovnem prvenstvu, kako dobro igrajo Ukrajinci ..."

Slovenci so se z Ukrajinci srečali v četrtfinalu lanskega svetovnega prvenstva in jih po hudem boju izločili s 3:1. Pred tem so Ukrajinci v osmini finala s 3:0 premagali Nizozemce. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Slovenci so prav v Bolgariji začeli kovanje srebrne zgodbe. Leta 2015 se jim v skupinskem delu v Varni, kjer igrajo tudi letos, ni izšlo po željah, se je pa scenarij zasukal ob selitvi v Sofijo.

Slovenci prvenstvo, tako kot leta 2015, ko so prvič osvojili odličje, začenjajo v Varni. Zaključne boje je takrat gostila Sofija, zdaj jih bo Rim. Foto: Guliverimage Jedro ekipe je že lep čas večinoma isto in vse bolj izkušeno. "Tokrat v Bolgarijo prihajam v drugačni vlogi, takrat sem prihajal kot novinec, kot nek as iz rokava s klopi in je bilo vse skupaj drugače. Lepi spomini, tudi zelo težki, sploh z začetka evropskega prvenstva, ko smo se v Varni kar mučili, a na koncu v Sofiji naredili zelo lep razplet. Ta težavna pot nam očitno vedno ugaja. Bolgarija že nekaj časa ni gostila takih tekmovanj, tako da se je lepo vrniti tja. Pa še nekaj morja bomo videli, če ga že med tem poletjem prav veliko nismo," se je 27-letni standardni član prve postave Kozamernik ozrl skoraj desetletje v preteklost.

Kdaj bodo v skupinskem delu v Varni igrali Slovenci? Sreda, 30. avgust:

16.30 Slovenija – Ukrajina Petek, 1. september:

16.30 Finska – Slovenija Sobota, 2. september:

16.30 Slovenija – Španija Ponedeljek, 4. september:

19.30 Hrvaška – Slovenija Torek, 5. september:

19.30 Slovenija – Bolgarija

Ropret bo prvi podajalec slovenske reprezentance, drugo podajalsko mesto je selektor zaupal Urošu Planinšiču. Foto: Nik Moder/Sportida

Ropret: Malo več bremena na meni, a tega sem zdaj že vajen

Veliko vlogo, večjo, kakor je pričakoval, bo imel podajalec Ropret. V zadnjem času je bil na velikih tekmovanjih vajen podajalske družbe izkušenega Dejana Vinčića. Ta je spomladi prestal operacijo komolca, izpustil ligo narodov in se, kot pravi, vrnil dobro fizično pripravljen, a je selektor ocenil, da njegovo telo ne bi zdržalo naporov evropskega prvenstva, tako da ga na seznam potnikov ni uvrstil, bo pa na prvenstvu stare celin podajalec Uroš Planinšič.

"Morda malo presenetljiva odločitev selektorja, ampak res se je Dejan vrnil po kar težki operaciji, tako da morda bolje, da se pripravi v miru, da ne tvega kakšne dodatne poškodbe. Jaz upam, da bo že za kvalifikacije (olimpijske kvalifikacije konec septembra, op. a.) stoodstoten. Smo pa med ligo narodov videli, da je Uroš izredno napredoval, da je na kar nekaj tekmah reševal, pomagal ekipi. Morda je malo več bremena na meni, a tega sem zdaj že vajen," pravi 34-letnik.

Korektor Tonček Štern bo v vlogi gledalca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci bodo pogrešali tudi korektorja Tončka Šterna, za katerega je bila reprezentančna sezona zaradi operacije kolka končana, še preden se je zares začela. Cretu je bil primoran poseči po spremembah sistema brez klasičnega korektorja.

Ropret je prepričan, da so dobro ponotranjili njegove zamisli, da so se mladi dobro vklopili in da so vsi skupaj še na višji ravni, kot so bili med ligo narodov, ki so jo končali na sedmem mestu. "Mislim, da nam nova postavitev, v kateri sta Rok Možič in Klemen Čebulj zamenjala mesti, bolj ustreza. Zagotovo smo temu, kar smo kazali v ligi narodov, dodali še kakšen odstotek in da smo zdaj še bolj nevarni za najvišja mesta, ki so seveda naš cilj."

Prvenstvo se bo s tekmo med Italijo in Belgijo začelo v ponedeljek zvečer v Bologni. Skupinski del družno gostijo Italija, Izrael, Severna Makedonija in Bolgarija. Odločilni boji bodo v Rimu.

Slovenska reprezentanca na EP: Sprejemalci: Tine Urnaut (JTEKT Stings, Japonska), Klemen Čebulj (Asseco Resovia, Poljska), Rok Možič (Verona, Italija), Žiga Štern (MKS Šlepsk Malow Suwalki, Poljska), Rok Bračko (OK Merkur Maribor)

Podajalca: Gregor Ropret (Sir Safety Susa Vim Perugia, Italija), Uroš Planinšič (Calcit Volley),

Srednji blokerji: Alen Pajenk (Olympiacos, Grčija), Jan Kozamernik (Itas Trentino, Italija), Sašo Štalekar (Berlin Recycling Volleys, Nemčija), Danijel Koncilja (ACH Volley),

Prosta igralca: Jani Kovačič (ACH Volley), Urban Toman (CS Municipal Arcada Galati, Romunija)

Korektor: Nik Mujanović (Calcit Volley).