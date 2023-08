Začenja se, v glavnih vlogah še naprej tudi Slovenci

Z večerno tekmo med Italijo in Belgijo se v Bologni začenja 33. evropsko prvenstvo v odbojki za moške. Naslov prvakov branijo Italijani, srebro pa Slovenci, ki so na zadnjih štirih prvenstvih stare celine trikrat igrali v finalu in trikrat končali na drugem mestu. Slovenska zasedba bo prvenstvo odprla v sredo ob 16.30, ko ji bo nasproti stala Ukrajina.

Svetovno prvenstvo, 1. dan Ponedeljek, 28. avgust

Medtem ko se je evropsko prvenstvo za odbojkarice že dodobra prevesilo v izločilne boje, odbojkarji svoje prvenstvo šele začenjajo. Na 33. izvedbi bo sodelovalo 24 reprezentanc, desetič tudi slovenska izbrana vrsta, ki zadnje desetletje spada v odbojkarski vrh in je vselej kandidatka za odličja.

Slovenci so na zadnjih prvenstvih stare celine najbolj konstantno osvajali kolajne. Na zadnjih štirih prvenstvih so se kar trikrat zavihteli v finale (2015, 2019, 2021) in se trikrat vrnili s srebrom. Tudi tokrat se želijo vrniti z odličjem, želja vseh je, da srebrno zgodbo še nadgradijo. A do bojev za kolajne, ki bodo med 14. in 16. septembrom v Rimu, je še dolga pot.

Slovenski odbojkarji igrajo v skupini B v Varni, prvo tekmo bodo odigrali v sredo ob 16.30 proti Ukrajini. Foto: Volleyball world

Štiri skupine, štiri mesta v vsaki za napredovanje

Reprezentance bodo med 28. avgustom in 6. septembrom najprej igrale v skupinskem delu. Družno ga gostijo štiri države: Italija, Bolgarija, Izrael in Severna Makedonija. V predtekmovanju so ekipe razdeljene v štiri skupine po šest. Napredovanje v osmino finala si iz vsake skupine zagotovijo prve štiri reprezentance. Izločilni boji bodo v Bolgariji in Italiji.

Naslov prvakov brani najbolj dominantna reprezentanca zadnjih let, italijanska, srebro Slovenci, bron pa Poljaki. Krog favoritov za odličja je širok, vanj med drugim spadajo tudi Francozi in Srbi. Tako kot na zadnjem svetovnem prvenstvu tudi letos ne sodeluje odbojkarska velesila Rusija.

Slovenci začenjajo v sredo

Slovenci bodo prvenstvo odprli v Varni, kjer jih v skupini čakajo Ukrajinci, Finci, Španci, Hrvati in sogostitelji Bolgari. Uvodno srečanje prvenstva bodo odigrali v sredo z Ukrajino, ki se je na zadnjem svetovnem prvenstvu izkazala za trd oreh. Strli so ga po štirih nizih. Cilj aktualnih evropskih podprvakov je prvo mesto, za lažje nadaljevanje v izločilnih bojih.

Gheorghe Cretu bo po četrtem mestu na svetovnem prvenstvu Slovence prvič vodil na evropskem prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska skupina B se v osmini finala križa s skupino D, v kateri so Francozi, Izraelci, Romuni, Turki, Portugalci in Grki.

Romunski strateg na slovenski klopi Gheorghe Cretu je na prvenstvo odpeljal 14 odbojkarjev, med njimi ni dveh še aktivnih standardnih članov, korektorja Tončka Šterna in podajalca Dejana Vinčića. Prvi okreva po operaciji kolka, drugi je spomladi prestal operacijo komolca in se reprezentanci pridružil naknadno, selektor pa je presodil, da bi njegovo telo težko zdržalo zahteven urnik prvenstva. Med potniki sta dva najstnika, korektor Nik Mujanović in sprejemalec Rok Bračko.

Slovenska reprezentanca na EP: Sprejemalci: Tine Urnaut (JTEKT Stings, Japonska), Klemen Čebulj (Asseco Resovia, Poljska), Rok Možič (Verona, Italija), Žiga Štern (MKS Šlepsk Malow Suwalki, Poljska), Rok Bračko (OK Merkur Maribor)

Podajalca: Gregor Ropret (Sir Safety Susa Vim Perugia, Italija), Uroš Planinšič (Calcit Volley),

Srednji blokerji: Alen Pajenk (Olympiacos, Grčija), Jan Kozamernik (Itas Trentino, Italija), Sašo Štalekar (Berlin Recycling Volleys, Nemčija), Danijel Koncilja (ACH Volley),

Prosta igralca: Jani Kovačič (ACH Volley), Urban Toman (CS Municipal Arcada Galati, Romunija)

Korektor: Nik Mujanović (Calcit Volley).

Strokovni štab Selektor: Gheorghe Cretu

Pomočnika selektorja: Matteo De Cecco, Zoran Kedačič

Trener za telesno pripravo: Gioele Rosellini

Statistika: Bogdan Szczebak, Mateusz Nykiel

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Pietro Bavutti

Maser: Žiga Planinc

Vodja reprezentance: Alen Djordjevič