Kaj pravijo številke? Ob Slovencih uspelo le še Poljakom.

Ob Slovencih so le Poljaki skupinski del zaključili z zgolj enim izgubljenim nizom. Foto: CEV

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v skupinskem delu evropskega prvenstva na petih tekmah izgubila zgolj en niz, s čimer se lahko pohvalijo le še Poljaki. Slovenci, ki bodo osmino finala v soboto ob 16.30 igrali proti Turkom, so visoko tudi na individualnih lestvicah prvenstva.

Uvodnih pet tekem na prvenstvu je Slovenija opravila z odliko, tekmecem v skupini B je prepustila le en niz. To je na letošnjem prvenstvu uspelo le Poljakom. Brez poraza so napredovali še Italijani, ki do zadnje tekme z Nemci niso izgubili niti niza, na tej pa nasprotnike premagali šele po tie-breaku.

Slovenci so v predtekmovanju skupno dosegli 297 točk, od tega 32 z blokom in 26 z asi. Z 41-odstotno uspešnostjo v napadu je trenutno tretja reprezentanca prvenstva v tem pogledu igre.

Rok Možič se je odlično prelevil v korektorja. Foto: CEV

Sprejemalec Rok Možič, ki se je na EP dobro znašel v vlogi korektorja, je s 76 točkami četrti najuspešnejši na svojem igralnem mestu, obenem pa drugi po preciznosti v napadu s 50 odstotki. V absolutni konkurenci po številu točk je Možič 11., na 24. mestu je Klemen Čebulj (66), 31. je kapetan Tine Urnaut (59).

37-letni srednji bloker Alen Pajenk je medtem v povprečju zabeležil 0,6 bloka na niz in je s tem šesti najuspešnejši med igralci, ki so zaigrali na vseh petih tekmah.

Alen Pajenk pri 37 letih še naprej navdušuje. Foto: Guliverimage

Na zadnji tekmi skupinskega dela proti Bolgariji je poseben mejnik dočakal Jani Kovačič, ki je zaigral na 150. uradni tekmi v dresu Slovenije. Na vrhu lestvice trenutno aktivnih reprezentantov je Urnaut z 243 nastopi, šest manj jih ima Pajenk, so še sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.