Selektor slovenske odbojkarske reprezentance Gheorghe Cretu je po sobotni dramatični tekmi osmine finala, na kateri so Slovenci proti Turkom zaostajali 0:2, na koncu pa zmagali s 3:2, čestital tako svojim fantom kot Turkom. "Nihče se ni predajal niti za centimeter. Vesel sem, da so ostali potrpežljivi v dolgih izmenjavah in niso brezglavo napadali. Vemo, kaj si želimo, a za to bomo morali še trdo garati," je po prigarani zmagi za četrtfinale dejal romunski trener. Slovenci se bodo za polfinale in selitev v Rim v ponedeljek ob 16.30 pomerili z Ukrajinci.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo še petič zapored igrala v četrtfinalu evropskega prvenstva, a po dobri uri sobotnega dvoboja s Turčijo je bila slika na igrišču Palače kulture in športa v Varni za Slovence vse prej kot spodbudna.

Četa nekdanjega slovenskega selektorja Alberta Giulianija je na igrišču prevladovala, diktirala tempo in nenadejano povedla z 2:0. Turki dela niso znali zaključiti v svojo korist, v prvih dveh setih neprepoznavni Slovenci so se uspeli vrniti ter se po dveh urah in pol podpisali pod velik preobrat za napredovanje med osem najboljših.

Zasedba Alberta Giulianija je odlično odprla srečanje, a so Slovenci v nadaljevanju dokazali, da kakovostne ekipe zmagujejo tudi ob slabih dnevih. Foto: CEV "Vedeli smo, da bodo Turki tokrat igrali svojo najboljšo odbojko, saj v skupinskem delu v Izraelu niso navdušili, niso pokazali svojih kakovosti, tako da smo pričakovali takšno predstavo. V prvih dveh setih so bili odlični, izjemno so bili borbeni, vemo, da je to karakter Turkov. Čestitati moram tako mojim fantom kot tudi njim, nihče se ni predajal niti za centimeter. Želim spomniti ljudi, ker je morda kdo pozabil, da je bila Turčija na lanskem svetovnem prvenstvu (v osmini finala, op. a.) dve točki oddaljena od tega, da izloči ZDA. Letos so osvojili evropsko zlato ligo in se uvrstili v ligo narodov. Vse to govori o tem, da smo igrali proti izvrstni ekipi. Proti nam so odigrali tako odlično tekmo kot lani proti Američanom," je po zmagi svoje zasedbe tudi nasprotnika pohvalil selektor Gheorghe Cretu.

Tine Urnaut po uvrstitvi v četrtfinale (Video: OZS):

Vesel, da so ostali potrpežljivi

"Mi na začetku nismo bili najbolj samozavestni, sploh v napadu, kar je bil ključ do turškega začetnega uspeha. A fantje so nato pokazali značaj. Vesel sem, da so ostali potrpežljivi v dolgih izmenjavah. Da niso brezglavo takoj napadali, če je bila žoga slaba, pač pa čakali na dobro priložnost. Zdaj se moramo regenerirati in misli usmeriti na naslednjega tekmeca. Kot sem že večkrat rekel, vemo, kaj želimo, a za to bomo morali še trdo delati," je še dodal 55-letni romunski strokovnjak na slovenski klopi.

Romuna veseli, da so njegovi varovancu ostali potrpežljivi in se niso spuščali v brezglav napad. Foto: CEV

V ponedeljek proti Ukrajincem

Slovence četrtfinalno srečanje proti Ukrajincem čaka v ponedeljek ob 16.30, prav tako v Varni.

Dvoboj smo na tem prvenstvu že videli, na prvi tekmi skupinskega dela so Ukrajinci dobili prvi niz, naslednji trije in zmaga pa so pripadli slovenskim odbojkarjem.

Rok Možič po uvrstitvi v četrtfinale:

Evropsko prvenstvo, četrtfinale (Varna, Bari) Ponedeljek, 11. september

Č1: 16.30 Slovenija – Ukrajina

Č2: 20.00 Francija – Romunija Torek, 12. september

Č3: Italija – Nizozemska

Č4: zmagovalec Poljska/Belgija – zmagovalec Srbija/Češka Polfinale in tekmi za odličja bodo v Rimu 14. in 16. septembra.

Polfinale:

Četrtek, 14. september

zmagovalec Č1 – zmagovalec Č4

zmagovalec Č2 – zmagovalec Č3

