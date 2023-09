Šlamparija pri cenzuri? “Sporna” vozila v spremstvu Kim Jong Una.

Spremstvo predsednika Severne Koreje med obiskom Rusije so sestavljali tudi novi Hyundaijevi kombiji, ki so eden pokazateljev tehničnega razvoja sosedne Južne Koreje.

Hyundai tega modela v Sloveniji še ne prodaja. Foto: Gregor Pavšič Kim Jong Un je zaključil desetdnevni obisk Rusije, kjer se je sestal s tamkajšnjim predsednikom Putinom. Jong Una so po Rusiji vozili z njegovim lastnim maybachom 62, še bolj zanimiva pa so bila vozila v spremstvu. Poleg ruske prestižne limuzine aurus senat je bila to namreč skupina vozil, ki izvirajo iz “konkurenčne” Južne Koreje. To je bil Hyundaijev novi veliki enoprostorec staria, s katerim smo se pred meseci prvič vozili v Madridu in ga v Sloveniji še čakamo.

Med nogometnim svetovnim prvenstvom so logotipe Hyundaia brisali

V uradnem državnem dokumentarnem filmu, ki so ga v Severni Koreji naredili ob obisku Rusije, se v postopku montaže niso posvetili brisanju zelo opaznih logotipov Hyundaija na vozilih v spremstvu. Kot je poročal korejski časnik The Korea Harald, so ob zadnjem svetovnem prvenstvu v nogometu v Katarju to namreč počeli. Tudi tam so bila namreč vozila Hyundaia v uradni organizacijski floti. Glede na ruske registrske oznake spremljevalnih vozil, so starie za spremstvo Jong Una očitno zagotovili Rusi.

Prodajajo jo v Avstriji, v Sloveniji uradno še ne

Stario poganja 2,2-litrski dizelski motor, ki ima moč 177 "konjev" in 430 njutonmetrov navora. Moč se na kolesa prenaša prek ročnega šeststopenjskega ali samodejnega osemstopenjskega menjalnika. Najvišja hitrost znaša 185 kilometrov na uro, pospešek do sto kilometrov na uro pa od 12,4 do 13,5 sekunde. Tovorne izvedenke imajo pogon na sprednji kolesi, boljše različice potniške starie pa na vsa štiri kolesa.

Medtem ko starie v Sloveniji za zdaj še ni mogoče naročiti, jih namreč prodajajo prek meje v Avstriji. Tam v potniški izvedbi stane od 59 tisoč evrov, različica luxury pa že skoraj 75 tisoč evrov. Na voljo je tako s sedmimi kot devetimi sedeži, pa tudi s številnimi elektronskimi pripomočki tako za poudarjeno udobje kot tudi varnost potnikov.