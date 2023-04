Izjemni enoprostorec: v Sloveniji ga uradno še, a po Ljubljani že vozi

Še en klasični enoprostorec, ki je bližje avtomobilu kot kombiju in ki ga v Sloveniji ni mogoče kupiti. Z njim so nas vozili po cestah v Španiji.

Ponudba enoprostorcev na evropskem avtomobilskem trgu je trenutno zanimiva. Poslovilo se je nekaj klasik kot so bili ford S-max, ford galaxy in v klasični enoprostorski izvedbi tudi renault espace, a na drugi strani nekateri proizvajalci dokazujejo potencial tovrstnih vozil. Volkswagen je novega multivana prvič izdelal na avtomobilski platformi in si domislil električno reinkarnacijo bullija, Mercedes-Benz že leta v premijskem segmentu ponuja razred V in zdaj se tja z novo generacijo modela LM podaja celo Lexus. Japonci so včeraj objavili prvo delno fotografijo tega modela in uradno potrdili prihod v Evropo.

Druženje s stario v Madridu

Pred nekaj tedni smo se med obiskom Madrida prvič družili še z enim zelo vpadljivim enoprostorcem. To je bil hyundai staria, korejski avtomobil, ki ga Hyundai v Sloveniji ne prodaja. Staria je namreč na voljo le na izbranih evropskih trgih. Vozilo prepriča z zanimivo, prav gotovo tudi futuristično obliko, zanimivimi lučmi LED in tudi prešerno notranjostjo. Kupce taka vozila vendarle zanimajo, kar potrjujejo tudi trgovci, a za zdaj starie na uradnih cenikih Hyundaija v Sloveniji še ni.

Doma smo jo vendarle že videli vsaj dvakrat. Najprej na avtomobilskem terminalu v Luki Koper, nato pa tudi na ulicah v Ljubljani. Nekateri najbolj neučakani so se po avtomobil namreč že odpeljali v tujino.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Medtem ko starie v Sloveniji za zdaj še ni mogoče naročiti, jih namreč prodajajo prek meje v Avstriji. Tam v potniški izvedbi stane od 59 tisoč evrov naprej, različica luxury pa že skoraj 75 tisoč evrov. Na voljo je tako s sedmimi kot devetimi sedeži, pa tudi s številnimi elektronskimi pripomočki tako za poudarjeno udobje kot tudi varnost potnikov.

Stario poganja 2,2-litrski dizelski motor, ki ima moč 177 “konjev” in 430 njutonmetrov navora. Moč se na kolesa prenaša prek ročnega šeststopenjskega ali samodejnega osemstopenjskega menjalnika. Najvišja hitrost znaša 185 kilometrov na uro, pospešek do 100 kilometov na uro pa od 12,4 do 13,5 sekunde. Tovorne izvedenke imajo pogon na sprednji kolesi, boljše različice potniške starie pa na vsa štiri kolesa.

Glede na avtomobilsko ponudbo Hyundaia bi sicer tudi futurističnemu modelu staria prijal vsaj bencinski hibridni pogon, morda celo električni. Mercedes-Benz ima model EQV, Volkswagen že omenjenega bullija.