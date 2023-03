"Doma" pri Janu Oblaku: tako Korejci izzivajo najboljše #foto

Stadion na obrobju Madrida, kjer je športni dom Jana Oblaka, je bil izhodišče prve testne vožnje hyundaia ioniq 6 – oblikovno vpadljivega električnega avtomobila, ki je plod odločnega tehničnega razvoja in ki Korejce približuje tako premijskim znamkam kot tudi Tesli. Ioniq 6 je za potnike izjemno prostoren, z vidika prtljažnika pa praktično resda bolj omejen avtomobil, ki ima realnih 400 kilometrov dosega. V Slovenijo bo v drugi polovici leta pripeljalo od 50 do 80 takih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič Prevozili smo prvih sto kilometrov s hyundaiem ioniq 6, enim tehnično najbolj kakovostnih in oblikovno zanimivih električnih avtomobilov na trgu. Avtomobil nagovarja z 800-voltno tehnologijo, zmogljivim polnjenjem, nizko porabo in realnim 400-kilometrskim dosegom, vozniku pa nudi tudi digitalna stranska vzvratna ogledala. Na zunaj je oblikovan manj retro kot kombilimuzinski brat ioniq 5, tudi v notranjosti je zasnovan nekoliko drugače. Avtomobil nudi odlično vozno izkušnjo, njegov celoten potencial pa bo v Sloveniji ob obstoječi polnilni infrastrukturi še težko polno izkoristiti. Ioniq 6 je vsaj do prihoda modela ioniq 7 nova tehnološka admiralska ladja korejskega proizvajalca in dokaz tehnološkega preskoka, ki pri električnih avtomobilih presega večino avtomobilske industrije.

Palec gor: drzno oblikovanje, tehnološka zasnova, polnjenje in doseg, prostornost, vozna izkušnja

Palec dol: odzivnost zaslona, ponudba infozabavnega vmesnika

Foto: Gregor Pavšič

Hyundaiev koncern je med tradicionalnimi avtomobilskimi proizvajalci najbolj odločno in tehnološko drzno stopil na pot polne elektrifikacije. Z izjemo Porscheja in Audija (le najzmogljivejši model GT e-tron) so brez ovinkarjenja razvili napredno 800-voltno arhitekturo in električnemu pogonu povsem prilagodili celotno zasnovo avtomobila.

Ioniq 6 je dolg 4,6 metra, visok niti meter in pol, ima pa 2,95 metra medosne razdalje. Zato na zadnjih sedežih nudi veliko prostora, višja napetost odpira pot do zmogljivejšega polnjenja, vse skupaj pa je začinjeno z dobro izdelavo in digitalnimi rešitvami. Ioniq 6 je oblikovalsko res poseben avtomobil, ki zadaj prav gotovo spominja tudi na porscheja 911, povsem s strani pa morda celo na volkswagen beetla. Prav zato pa je v živo eleganten, vpadljiv in dinamičen.

Napoved standarda? Kupiti električni avtomobil, ker ga želim, in ne, ker ga moram.

To je primer električnega avtomobila, ki si ga bodo kupci privoščili zato, ker si ga želijo in jim bo nudil brezskrbno vozno izkušnjo, in ne zato, ker bi jim električni pogon zapovedali uradniki v Bruslju. S tega vidika je ioniq 6 napoved avtomobilov, kakršne tudi od drugih proizvajalcev pričakujemo v drugi polovici tega desetletja. Nekoč nizkocenovni Korejci torej postavljajo standarde, ki jim bodo morali slediti tudi drugi.

Tako kot ioniq 5 tudi ioniq 6 prihaja z električne modularne platforme E-GMP. Ioniqa sta karakterno različna. "Petica" je usmerjena v retro slog in učinkovito povezuje Hyundaieve začetke s sedanjostjo, ioniq 6 pa želi spodbujati predvsem vtis modernosti in tehničnega napredka ter je usmerjen v prihodnost. V notranjosti je zaradi specifične oblike strehe prostora nad glavami potnikov manj, tudi spredaj je sredinski del med voznikoma urejen drugače – pri ioniqu 6 prehod ni več odprt.

Drugačen je seveda prtljažnik. Ioniq 5 je kombilimuzina, ioniq 6 pa po zasnovi klasična limuzina. Prtljažnik je prostorsko velik, je pa dostopna luknja takim avtomobilom primerno manjša. Prostornina prtljažnika znaša 401 liter, spredaj pod pokrovom je še dodatni prtljažnik velikosti 45 ali 14,5 litra (štirikolesna različica). Ta prostor je primeren vsaj za hrambo polnilnega kabla, kar je tudi glavni namen.

Počutje za volanom je odlično, čeprav je nekaj materialov v notranjosti tudi trših in za tak razred avtomobila manj prefinjenih. Toda mnoge ključne stvari so Korejci izdelali odlično. Volanski obroč je prijetno oblikovan, enako so smiselno postavljene obvolanske ročice, sredinska konzola nudi ustrezno kombinacijo digitalne urejenosti in klasičnih fizičnih gumbov.

Pomanjkljivosti? Zaslon z infozabavnim vmesnikom je precej počasi odziven in tudi vsebinsko bo v prihodnje moral ponuditi še več večpredstavnostne vsebine. Morda tudi igre in ogled pretočnih videovsebin, ki se v novodobne avtomobile vse bolj prebijajo.

Video – prikaz digitalnih ogledal

Prvih dobrih sto kilometrov sem s kombinirano vožnjo po Madridu, podeželju in avtocestah končal s porabo 19 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov. Pri sto kilometrih sem porabil natanko 25 odstotkov energije v bateriji, kar torej priča o vsaj 400-kilometrskem dosegu. Z nekaj manj avtoceste bi poraba še dodatno padla. Na področju energijske učinkovitosti je bil Hyundai že od ioniqa prejšnje generacije izjemno učinkovit in praktično edini, ki se je na tem področju lahko kosal s Teslo.

Naš testni avtomobil je bil opremljen z digitalnimi stranskimi ogledali. Postavitev obeh zaslonov je dokaj dobra in boljša kot pri nekaterih prvih poskusih konkurence. Od voznika pa zahtevajo precej privajanja. Pogled na desno je proti tamkajšnjemu zaslonu že priučen, zato pa oči sprva težje najdejo levi zaslon. Navajeni smo namreč pogledati v smer zunanjega ogledala, kjer pa je zdaj le kamera – voznik se mora torej navaditi svoj pogled usmeriti nekoliko bolj navzdol.

Tehnična posebnost avtomobila z 800-voltnega sistema je tudi tehnologija V2L (vehicle to load), ki z močjo dobrih treh kilovatov omogoča napajanje zunanjih porabnikov z energijo baterije avtomobila. V Madridu je avtomobil pomagal skuhati kavo, smo pa sami v preteklosti s pomočjo tega sistema tudi že polnili drug električni avtomobil. Pod zadnjimi sedeži ima ioniq 6 prav tako klasično 220-voltno vtičnico. Tudi ta sistem sicer že poznamo iz ioniqa 5.

Kdaj bo mogoče Hyundaiev potencial polno izkoristiti v Sloveniji?

Ioniq 6 je za zdaj z vidika tehnologije avtomobil prihodnosti. V Sloveniji bo njegov potencial vsaj sprva težko izkoristiti. Na polnilnicah AC zmore polnilno moč klasičnih 11 kilovatov, na polnilnicah DC znaša največja moč do 232 kilovatov. Tu so tehnološko glede na 800-voltno napetost najbrž še rezerve, saj je to šele dvotretjinski izkoristek Ionityjevih polnilnic.

Ultra zmogljivih polnilnic, ki bi omogočale polnjenja prek 200 kilovatov, je v Sloveniji za zdaj še zelo malo. Ionity jih je postavil na prometne vpadnice v državo, v osrednjem delu države oziroma okrog Ljubljane takih polnilnic še ni. V nekaj letih (Petrol naj bi prvo postavil še letos) bo po napovedih odgovornih marsikaj drugače in bolje, a vsaj za zdaj bo tudi kupec ioniqa 6 največkrat prisiljen polniti doma ali pa s povsem povprečnimi 11 kilovati na ulici oziroma 50 kilovati na najpogostejših "hitrih" polnilnicah DC.

Teslina šola: na polnilnico Ionity brez kartice in aplikacije

Hyundai na ustrezni polnilnici, kot je Ionity, obljublja polnjenje od 10 do 80 odstotkov napolnjenosti baterije v 18 minutah. To je mamljiv podatek predvsem za primere polnjenj na daljših vožnjah. Poudariti velja, da bo avtomobil imel sistem predgretja baterije – brez takega sistema je ioniq 5 potreboval 15 minut, da se je polnjenje baterije začelo s polno močjo. In še to – že letos bo ioniq 6 kot prvi Hyundaiev avtomobil na polnilnicah Ionity nudil pristop "priključi in polni", s čimer bosta avtomatizirana tako priključitev kot poznejše plačilo.

To bo nov najdražji hyundai

Avtomobil bo v Slovenijo prispel letos poleti, trgovci bi radi že letos prodali od 50 do 80 avtomobilov. Na voljo bo z dvema kapacitetama baterije – 53 in 77,4 kWh. Manjša baterija ima pogon na en par koles, pri večji sta elektromotorja dva in na voljo je tako tudi štirikolesni pogon. Sistemska moč znaša največ 239 kilovatov in 605 njutonmetrov navora.

Cene za zdaj še niso znane, zagotovo pa bo to nov najdražji model znamke Hyundai. Za ioniqa 5 je treba odšteti vsaj 45 tisoč evrov, za štirikolesno različico z večjo baterijo pa 53 tisočakov.

