Boeing 787 Dreamliner velja za eno najmodernejših širokotrupnih letal, ki je na velikih evropskih letališčih tudi eno najpogostejših. Z njim letijo od leta 2011.

Že včeraj je z boeing 787-8 na Brniku pristala odprava vlade Uzbekistana, danes pa je pristalo enako letalo prevoznika Air Europa. Letalo je priletelo iz Viga, popoldne pa bo odletelo v Madrid. Španski prevoznik Air Europa je leta 2008 naročil osem dreamlinerjev za takratno ceno 1,3 milijarde dolarjev.

Nižji pritisk v kabini, elektronski senčniki, večja okna ...

Foto: Boeing Letalo je polovično izdelano iz kompozitnih materialov. Ti so bili sicer že prej nepogrešljiv del gradnje letal, a do dreamlinerja nikoli v takem obsegu.

Pritisk v potniški kabini je višji kot v večini potniških letal, prav tako je višja vlažnost. Potniki imajo občutek, kot da so na višini okrog 1.800 metrov, kar je približno 600 metrov nižje kot v povprečnih potniških letalih.

Okna so 30 odstotkov večja kot pri primerljivih letalih. Boeing je odpravil plastične senčnike z ročnim potegom in vgradil elektronsko premične senčnike.

Najkrajši v družini 787, a z drugim najdaljšim dosegom

Boeing letalo 787 ponuja v treh različicah, današnja z Brnika pa je najkrajša med temi. Vse tri različice se razlikujejo pri kapaciteti potnikov, tovora in tudi dosegu. Letalo je dolgo 56 metrov, različica 900 je dolga 62 metrov, različica 10 pa 68 metrov. Letala imajo kapaciteto za 242, 290 ali 330 potnikov. Razpon kril pri vseh različicah znaša dobrih 60 metrov.

Boeing je do zdaj največ, to je približno dve tretjini, naročil pri 787 dobil za srednjo različico 787-9. Sprva so sicer načrtovali še manjšo različico 787-3, ki bi jo uporabljali predvsem za notranje lete na Japonskem, a glede na potrebe kupcev je nato to letalo nasledila omenjena različica 787-10.

Letalo 787-8 dreamliner je nekoliko večji naslednik boeinga 767-300 in ima doseg do 13.620 kilometrov. To je celo več, kot znaša doseg največje različice 787-10.