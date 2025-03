Potniki na krilu letala, boeing zajela požar in gost dim #video

Zaradi gostega dima, ki se je valil iz boeinga družbe American Airlines na pristajalni stezi v Denverju, so morali evakuirati potnike, ki so bili iz Colorado Springsa namenjeni v Dallas. Letalo so prizemljili zaradi domnevnih težav z vibracijami na motorju, zaradi lažjih poškodb je v bolnišnici 12 ljudi.

Wow the footage from the American Airlines plane in Denver is insane pic.twitter.com/INaYbp1Ner — Outbreak Updates (@outbreakupdates) March 14, 2025

Nekaterim potnikom se je iz boeinga 737-800 uspelo rešiti po evakuacijskih toboganih, drugi so se stiskali na krilu letala, dokler jim niso na pomoč prihiteli reševalci, poroča agencija Reuters.

BREAKING: An American Airlines plane carrying 178 people appeared to catch fire on the tarmac after making an emergency landing at Denver International Airport Thursday evening, forcing passengers to evacuate by climbing out onto the wing of the plane. https://t.co/gWlirSyILE pic.twitter.com/AOSU1iB24H — CBS News (@CBSNews) March 14, 2025

Foto: Reuters

Očividec Aaron Clark je povedal, da so videli nenaden blisk ognja, ki mu je sledil dim. "Požar je bil zelo kratek, ekipe so ga precej hitro pogasile. Nekaj ​​časa se je kadilo, videli smo ljudi, ki so se spuščali po zadnjih tobogani," je opisal dogajanje.

Iz letalske družbe so sporočili, da je letalo zapustilo vseh 172 potnikov in šest članov posadke, 12 ljudi so z lažjimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.

Letalo boeing 737-800 družbe American Airlines je bilo na poti iz Colorado Springsa, nato pa so ga od načrtovanega cilja preusmerili v Dallas, ko je posadka poročala o vibracijah na motorju, so sporočili iz zvezne uprave za letalstvo.