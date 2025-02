Letalo se je prevrnilo na streho in zagorelo. Vsi potniki so preživeli.

Nesrečo potniškega letala ameriške družbe Delta ob pristanku na letališču v Torontu je v ponedeljek preživelo vseh 76 potnikov in štirje člani posadke, poročajo kanadski in ameriški mediji. Vzrok nesreče regionalnega letala vrste CRJ-900, ki se je na pristajalni stezi prevrnilo, še ni znan.

Glavna izvršna direktorica letališč Toronta Deborah Flint je nekaj ur po nesreči zatrdila, da so hvaležni, ker ni bilo smrtnih žrtev. V bolnišnice so odpeljali 18 oseb, trije naj bi bili huje poškodovani, po besedah Flint pa nihče ni v smrtni nevarnosti.

Na mednarodnem letališču Pearson v Torontu je v času pristajanja letala okrog druge ure popoldne v ponedeljek po krajevnem času snežilo, pihal pa je tudi veter s sunki do 65 kilometrov na uro. Temperature so se gibale okrog osem stopinj Celzija pod ničlo.

Letalo je ležalo obrnjeno na strehi

Videoposnetki, ki so zaokrožili po družbenih in drugih medijih, so po nesreči prikazovali letalo z večinoma nepoškodovanim trupom in manjkajočim krilom. Ležalo je obrnjeno na strehi, kar je najverjetneje posledica vetra, saj je bila pristajalna steza suha, je poročala ameriška televizija MSNBC.

Letalo je zajel manjši požar, ki so ga hitro pogasili, posadki pa je uspelo spraviti na prosto vse potnike.

Kanadskim preiskovalcem je priskočil na pomoč tudi ameriški Nacionalni odbor za varnost v prometu.

Zadnja večja nesreča se je zgodila avgusta 2005

Zadnja večja nesreča na letališču Pearson se je zgodila avgusta 2005, ko je po pristanku sredi neurja letalo družbe Air France na poti iz Pariza zdrsnilo s steze in zagorelo. Preživelo je vseh 309 ljudi na krovu.

To je že četrta večja letalska nesreča v Severni Ameriki v zadnjem mesecu. Poleg nesreče v Washingtonu, v kateri je po trčenju potniškega letala American Airlines in vojaškega helikopterja umrlo 67 ljudi, je v Philadelphii strmoglavilo letalo za medicinske prevoze, pri čemer je umrlo šest ljudi, v nesreči na Aljaski pa je umrlo deset ljudi.