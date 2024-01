Po odpadlih vratih na boeingih odkrili razrahljane vijake #video

Strokovnjaki ameriških letalskih družb United Airlines in Alaska Airlines so na več prizemljenih letalih boeing 737 Max 9 po nedavnem incidentu v ZDA ob pregledu odkrili razrahljane vijake in druge dele, sta sporočili družbi po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Družba United Airlines je pojasnila, da so med pregledi doslej odkrili več primerov, za katere se zdi, da so povezani s težavami pri namestitvi panela z vrati. Med njimi so razrahljani vijaki, ki jih je bilo treba dodatno zategniti. Ob tem so zagotovili, da bodo težave odpravili, preden bodo ta tip letala znova začeli uporabljati.

Alaska Airlines pa je v sporočilu za javnost zapisala, da so predhodni pregledi pokazali, da je na nekaterih letalih slabo pritrjena oprema. Poudarili so, da bodo nadaljnje preglede opravili v skladu z navodili ameriške zvezne uprave za letalstvo (FAA).

Panel z vrati je del trupa z oknom, ki se lahko v določenih konfiguracijah letal uporablja kot izhod v sili. Tak panel je v petek kmalu po vzletu z letališča v Portlandu odpadel z letala Alaska Airlines.

Po incidentu, ki se je končal brez smrtnih žrtev, je FAA, ki ureja letalski promet v ZDA, prizemljila 171 letal boeing 737 Max 9, strokovnjaki pa so kmalu zatem začeli preglede letal. Letala tega tipa so prizemljile tudi letalske družbe z manjšo floto max 9, vključno s Turkish Airlines in Aeromexico, še navaja STA.