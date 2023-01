Boeing: posebna čast za inženirja slovenskega rodu

Na zadnji izdelan boeing 747 so v spomin na inženirja Joeja Sutterja, ki je v največji meri zaslužen za nastanek tega legendarnega letala in ima slovenske korenine, nalepili posebno nalepko in nanjo ob njegovi podobi zapisali "Joe Sutter, za vedno neverjeten".

Boeing je decembra izdelal še zadnje letalo 747, katerega razvoj je pred pol stoletja vodil inženir, čigar oče je bil iz Slovenije. Joe Sutter je postal znameniti letalski inženir, ki je najbolj zaslovel prav zaradi vodilne inženirske vloge pri razvoju 747. Nanj pa bi morali biti ponosni tudi Slovenci, saj je bil Sutter slovenskega rodu. Njegov oče Franc Suhadolc iz Dobrove, ki je živel med letoma 1897 in 1945, se je v ZDA preselil v času zlate mrzlice. Sin Joe se mu je v Seattlu rodil leta 1921. Dve leti pred smrtjo očeta je iz letalskega inženirstva diplomiral na univerzi Washington v Seattlu, se leta 1940 prvič med poletnim delom zaposlil v Boeingovi tovarni in med drugo svetovno vojno služil na ameriškem rušilcu. Po vojni sta mu službo ponudila tako Boeing kot Douglas. Ker je verjel v prihodnost letal z reaktivnimi motorji, se je odločil za Boeing.

Letalo, ki je imelo največji vpliv na razvoj letalske industrije

15. januarja 1970 je na letališču Dulles pri Washington takratna prva dama ZDA Pat Nixon krstila prvi boeing 747. Prvi polet je letalo Zadnje izdelano letalo boeing 747, ki ga je kupila letalska družba Atlas Air, ima na sprednjem delu veliko nalepko s posvetilom legendarnemu inženirju. Foto: Boeing opravilo sedem dni pozneje, in sicer s poletom družbe Pan Am med New Yorkom in Londonom. Nastopili pa sta gospodarska in naftna kriza, ki sta v sedemdesetih letih zdesetkali naročila za 747. V prvih treh letih v ZDA niso prodali več nobenega takega letala. Potnikov nenadoma ni bilo dovolj, da bi z njimi napolnili tako velika letala. Boeing 747 je v vsej svoji veličini zažarel šele v osemdesetih letih, ko so z različico 747-300 še povečali kapaciteto potnikov. Največ naročil so pri Boeingu prejeli za različico 747-400, ki je imela povprečno 416 sedežev.

Skoraj 20 tisoč dni kasneje so izdelali še zadnje tako letalo, ki so ga decembra v tovorni različici predali v uporabo letalski družbi Atlas Air. Najnovejši 747-800 je zadnji model ''jumbo jeta'', ki so ga izdelovali v obratu blizu Seattla. Najnovejši model ima drugačna krila in nove motorje – to je bila zahteva Lufthanse in Joeja Sutterja, ki je po odhodu v pokoj ostal svetovalec v podjetju. V zadnjih letih proizvodnje so pri Boeingu izdelovali samo še tovorne različice, zadnja tri letala pa je naročil ameriški letalski prevoznik Atlas Air. Za vsakega so odšteli 149 milijonov dolarjev.

Visoko cenjen tudi pri Boeingu

Pred 20 leti je na povabilo Adrie Airways prvič obiskal Slovenijo, ob svojem drugem obisku se je sestal tudi s takratnimi politiki in gospodarstveniki. Predsednik ZDA Ronald Reagan mu je leta 1985 za dosežke na področju tehnologije in inovacij podelil nacionalno medaljo. Čeprav se je Sutter leto pozneje, potem ko je bil štiri desetletja ključni Boeingov razvijalec, upokojil, je še vedno svetoval svojemu podjetju in se vključeval v strokovne debate s področja razvoja letalstva. Na njegov 90. rojstni dan je Boeing po njem poimenoval glavno inženirsko stavbo oddelka za komercialna letala. Umrl je leta 2016 v starosti 95 let za posledicami zapleta pri pljučnici.