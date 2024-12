V Črni gori protesti zaradi spolnega nadlegovanja v šolah

Po več primerih suma spolnega nadlegovanja v črnogorskih šolah so v Podgorici v četrtek že drugič v tem mesecu potekali protesti. Protestniki so zahtevali strožje kazni za spolne nasilneže, pa tudi odgovornost pristojnih zaradi domnevnega prikrivanja spolnega nadlegovanja v šolah, poročajo črnogorski mediji.

Udeleženci protesta, ki so se jim pridružili tudi študenti, so po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina zahtevali zakonske spremembe, ki bi omogočile odvzem licence učiteljem, obtoženim spolnega nadlegovanja, ter najstrožje kazni za spolne nasilneže. Pozvali so tudi k odgovornosti pristojnih za prikrivanje primerov spolnega nadlegovanja.

Prijavila, a ukrepali niso

To so bili drugi protesti zaradi spolnega nadlegovanja v šolah v decembru. Začeli so se po tem, ko je nekdanja učenka ene od podgoriških gimnazij v začetku meseca javno spregovorila o spolnem nadlegovanju, katerega žrtev je bila pred tremi leti.

Razkrila je, da je bil domnevni storilec gimnazijski profesor, objavila pa je tudi sporočila z eksplicitno seksualno vsebino, ki jih ji je pošiljal po telefonu takoj po tem, ko je maturirala.

Spolno nadlegovanje je prijavila ravnateljici gimnazije, ki pa primera ni prijavila pristojnim organom, temveč je profesorja kaznovala z enkratnim 30-odstotnim znižanjem plače, piše črnogorski Center za preiskovalno novinarstvo (CIN).

Nadlegovali naj bi tudi mlajše učenke

Državno tožilstvo po pisanju črnogorskih medijev sicer preiskuje še najmanj tri primere suma spolnega nadlegovanja v šolah.

Učitelji naj bi učence nadlegovali na šolah v Podgorici, kraju Rožaje na vzhodu države in Tuzih nedaleč od prestolnice. V Tuzih so učitelja osnovne šole po navedbah CIN prijavili njegovi kolegi, spolno pa naj bi nadlegoval učenko šestega razreda. O primeru naj bi molčala tako ministrstvo za izobraževanje kot vodstvo šole, podobno prikrivanje pa naj bi se dogajalo tudi v drugih primerih, še piše CIN.