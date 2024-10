Prijeli 19-letnika, ki je nadlegoval mlajše ženske: s silo jih je prijemal za intimne dele

Od 2. do 7. 10. 2024 se je na Policijski postaji Izola zglasilo več oškodovank-prejeli so enajst prijav, ki so prijavile, da jih je mlajši moški, tako v dnevnem kot v nočnem času, na območju centra Izole zasledoval in nadlegoval.

Oškodovanke so pri prijavi navedle, da jih je moški nagovarjal k spolnim uslugam in jim za to ponujal denar. Kljub njihovi odločni zavrnitvi, jih je s silo prijemal ali poskušal prijemati za intimne predele. Po storjenih dejanjih in grožnjah oškodovank, da bodo poklicale policijo, je s kraja pobegnil.

Storilca so prijeli

Policisti Policijske postaje Izola so v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper nemudoma pričeli z intenzivno preiskavo. Na podlagi obvestila občanke so 7. 10. 2024 zvečer izsledili in prijeli storilca spolnih nadlegovanj na območju Izole.

Gre za19-letnega državljana Kosova. Zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj Spolnega nasilja, za katere je predpisana kazen do pet let, so mu odvzeli prostost. Po opravljenih nujnih preiskovalnih dejanjih je bil v skladu z Zakonom o kazenskem postopku priveden na zaslišanje k Preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj včeraj odredil pripor.