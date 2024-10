Policisti Policijske postaje Izola so v sredo prijeli sedem prijav spolnega nadlegovanja mlajših žensk in mladoletnice na območju Izole. Moški naj bi bil star med 20 in 30 let, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Večinoma je moški mlajše ženske nadlegoval na območju starega mestnega jedra Izole oziroma na obrobju. Na podlagi prijav so s policije sporočili njegov opis. Moški je visok od 165 do 170 centimetrov, suhe postave, oblečen v temna zgornja oblačila in oprijete jeans hlače s šivi na kolenih, rahlo potrgane pod žepi. Ima kratke temne lase in izrazito štrleča ušesa. Star naj bi bil od 20 do 30 let.

"Občankam in občanom svetujemo, naj se v primerih srečanja s storilcem osebno ne izpostavljajo, naj si čim bolj zapomnijo njegov opis in smer bega ter o tem takoj obvestijo policijo na 113," so še sporočili s PU Koper.