V Ribnici našli mrtvo žensko. Policija išče osumljenca: Gre za nevarno osebo.

Včeraj so v Ribnici, v eni izmed večstanovanjskih stavb, našli mrtvo 79-letno žensko. Po prvih podatkih je smrt posledica nasilnega dejanja z ostrim predmetom, policija zdaj išče osumljenca, 48-letnega moškega, ki je z žrtvijo v sorodstvenem razmerju, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja ter zavarovali dokaze in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo, so zapisali na PU Ljubljana.

V povezavi s kaznivim dejanjem iščejo osumljenca, 48-letnega moškega, ki je z žrtvijo v sorodstvenem razmerju. Visok je med 170 in 175 cm, srednje čokate postave, kostanjevo rjavih, deloma sivih las, nosi korekcijska očala. Kako je oblečen, ni znano.

Če ga srečate, obvestite policijo

"Gre za nevarno osebo, zato opozarjamo vse, naj ob morebitnem srečanju z njo ne poskušajo vzpostaviti kontakta. Oddaljite se na varno razdaljo ter o tem takoj obvestite policijo na številko 113," so še zapisali na policiji.

Vse, ki bi imeli kakršne koli druge informacije o iskani osebi, pa naprošajo, da podatke sporočite na najbližjo policijsko postajo ali pokličete na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na telefon 080 1200.