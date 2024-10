Ptujsko tožilstvo je pol leta po odkritju trupla 33-letne matere štirih otrok iz Markovcev vložilo obtožnico zoper 33-letno žensko in 37-letnega moškega, moža žrtve, ki jima očitajo umor, danes pišejo Slovenske novice.

Grozljivi zločin se je zgodil 22. marca, kot naj bi pokazala preiskava, pa sta bila storilca pri kaznivem dejanju zelo nedosledna. Truplo umorjene ženske sta namreč prekrila s kupom pokošene trave, tako da je dva tedna pozneje v bližini naselja Strnišče v občini Kidričevo v strohneli travi nanj naletela naključna sprehajalka.

Storilka žrtev večkrat zabodla z ostrim predmetom

Takrat je tudi postalo jasno, da ženska ni odšla neznano kam, kot je 23. marca policiji prijavil njen mož. Ta je policistom celo izročil poslovilno pismo, ki naj bi ga napisala žena in v katerem naj bi po informacijah časnika med drugim zapisala: "Ko boš to bral, bom jaz daleč."

Kriminalisti so ga prijeli 5. aprila, naslednji dan pa še žensko, ki naj bi izvedla umor. Kot so na aprilski novinarski konferenci povedali na Policijski upravi Maribor, je storilka žrtev večkrat zabodla z ostrim predmetom. Po ugotovitvah kriminalistov sta bila osumljenca zaposlena pri istem delodajalcu, kjer sta se zapletla v intimno zvezo in začela načrtovati umor.

Vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič je takrat razkril, da je moški v dogovoru z ljubico ženo pripeljal na odročno pot med njivami v bližini Kidričevega. Ko sta izstopila iz avtomobila, je osumljenka že čakala v zasedi in ženi moškega, s katerim naj bi bila v skrivni intimni zvezi, povzročila smrtne poškodbe. Kriminalisti so v hišni preiskavi pri osumljenki našli nož, s katerim naj bi vzela življenje materi štirih otrok.