Zgodba sega v leto 2020, ko se je pogrešana Simona Meglič odpravila na sprehod po domači vasi, a se domov ni več vrnila. 43-letna Megličeva se je 10. decembra 2020 odpravila na zgodnji sprehod po domači vasi Levanjci v občini Destrnik, kjer jo je videl tudi sosed. Dva dni kasneje naj bi jo zadnjič videli na Ptuju, na enem izmed bencinskih servisov, poroča sobotainfo.com.

Je s Simoninim izginotjem povezana osumljenka umora v Kidričevem?

Pogrešano 43-letnico so iskali potapljači, gasilska društva, lovci, a pogrešane še do danes niso našli. Več kot tri leta po izginotju Megličeve so se po Ptuju in njegovi okolici razširile govorice, da naj bi bila za Simoninim izginotjem morda osumljenka umora 33-letne mame štirih otrok iz Markovcev. S pogrešano Simono naj bi se poznali, nekaterim ljudem pa naj bi osumljenka umora po Simoninem izginotju celo dejala, da bodo pogrešano morda našli v bližnjem Trojiškem jezeru, še poroča sobotainfo.com.

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah na sobotainfo.com, naj bi policija že obiskala starše pogrešane Simone in opravila tudi nekaj razgovorov s preostalimi ljudmi, ki bi jim morda razkrili, kakšne so bile povezave med Simono in osumljenko nedavnega umora, ki je od 6. aprila v priporu.

Še vedno potekajo aktivnosti za izsleditev pogrešane Simone

Kot so za sobotainfo.com potrdili s policije, povezava med osumljeno in pogrešanimi osebami na njihovem območju za zdaj ni bila ugotovljena, še naprej pa potekajo aktivnosti za izsleditev pogrešane Simone Meglič.

Včeraj so se sicer v Vidmu pri Ptuju svojci poslovili od umorjene 33-letnice mame štirih otrok iz Markovcev, katere truplo je sprehajalka našla na območju Kidričevega po več tednih iskanja.