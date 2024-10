V Mariboru se je zrušila streha telovadnice

"Policisti so kraj dogodka zavarovali in bodo, ko bodo to omogočale razmere, opravili ogled kraja, trenutno pa intenzivno zbirajo obvestila ter nadaljujejo z ugotavljanjem vzroka," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Športna dvorana Vrbanska je del Zavoda Antona Martina Slomška, ki obsega vrtec, osnovno šolo in gimnazijo. Dvorana je trenutno sredi sanacijskih del. Samo Repolusk, ravnatelj škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, je za Večer dejal, da na srečo ni bilo žrtev, čeprav je dvorana praktično zasedena od jutra do večera. So pa bili v bližini osnovnošolski otroci, a ne na delu telovadnice, kjer se je zrušil strop.