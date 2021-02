Spolne zlorabe: pri štirinajstih je z njo navezal stik 40-letnik #video

Danes 19-letna Penelopa Šlosar je bila zlorabljena pri štirinajstih letih. Z njo je navezal stik moški, ki se ji je predstavil kot 21-letnik. Po prvotnih pogovorih, ki so bili povsem nedolžni, je komunikacija kmalu zašla s poti. "Vedno je med klicem masturbiral, pričakoval isto od mene, govoril mi je, kaj naj delam, kako naj delam, kaj bi on meni delal in podobne stvari," je povedala za Planet.

Po skoraj enem letu je ugotovila, da gre za 40 let starega moškega. Napisala mu je sporočilo, da zanjo ni nič več kot pedofil in da ji je žal, da si ne bo upala spregovoriti, saj ve, da bo žrtev še več.

Penelopa Šlosar je na koncu zbrala pogum, podala prijavo, pričala na sodišču in pedofila spravila za zapahe. A posledice so ostale. "Najprej sem bila hospitalizirana v Polju leta 2018, štiri dni na zaprtem oddelku zaradi poskusa samomora, potem so me dali na enoto za adolescentno psihiatrijo, kjer sem bila slabe tri mesece, pozneje pa sem bila v letih 2019 in 2020 hospitalizirana na enoti za motnje hranjenja v Ljubljani," je povedala.

Danes še vedno hodi na redne terapije, jemlje zdravila, a se ji stanje izboljšuje. Kot še dodaja, je s tem, da prijaviš zlorabo in rešiš vsaj eno osebo, to že več kot dovolj. Poslanstvo vsakega človeka je, da pusti ta svet za sabo za odtenek lepši, in to lahko storimo že s tem, da spregovorimo.

Vsaka peta ženska je bila žrtev fizičnega ali spolnega nasilja sedanjega ali prejšnjega partnerja. Vsaka deseta je bila do 15. leta žrtev neke oblike spolnega nasilja, vsaka dvajseta posiljena.

Danes je sicer zasedal odbor DZ za izobraževanje, ki je obsodil spolno nadlegovanje v akademskem prostoru. Visokošolskim zavodom predlagajo, naj sprejmejo vse potrebne akte za preprečevanje in sankcioniranje tovrstnih ravnanj. Od ministrstva za pravosodje pa za zaščito žrtev pričakujejo pripravo sprememb kazenskega zakonika, vključno z modelom "ja pomeni ja".

