Odbor za izobraževanje pozval k pripravi pravnih podlag za preprečevanje spolnega nadlegovanja

Člani odbora za izobraževanje so v en glas obsodili spolno nadlegovanje v akademskem prostoru. Visokošolskim zavodom predlagajo, naj sprejmejo vse potrebne akte za preprečevanje in sankcioniranje tovrstnih ravnanj. Od ministrstva za pravosodje pa za zaščito žrtev pričakujejo pripravo sprememb kazenskega zakonika, vključno z modelom "ja pomeni ja".

Nujno sejo odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino so v luči zadnjih odmevnih prijav spolnega nadlegovanja zahtevali poslanci SDS, NSi in SMC. Poslanka SDS Mojca Škrinjar je na današnji seji takšna ravnanja označila za nedopustna in zavržna, zato pričakujejo konkretna dejanja pristojnih za preprečevanje nadaljnjih zlorab in sankcioniranje povzročiteljev, piše STA.

Po besedah poslanca SMS Branislava Rajića pa današnja seja ni namenjena zgražanju nad znanimi primeri, pač pa temu, da poskušajo najti boljše poti reševanja takšnih nedopustnih situacij. Spomnil je na raziskavo na filozofski fakulteti, v kateri je 38 odstotkov anketiranih izjavilo, da so doživeli spolno nadlegovanje, a ga niso prijavili. Predsednica odbora Iva Dimic (NSi) pa je izrazila željo, da bi tudi današnja razprava "komu dala pogum, da spregovori". Žrtve namreč niso zaščitene, saj visokošolski zavodi nimajo jasnih protokolov za takšne primere.

"Nujni ustrezna zakonodajna podlaga in tudi jasni protokoli"

Obsodbi spolnega nasilja so se pridružili tudi opozicijski poslanci, ki so prav tako opozarjali na pomanjkljive podlage za zaščito žrtev. Po mnenju poslanke LMŠ Lidije Divjak Mirnik so nujni ustrezna zakonodajna podlaga in tudi jasni protokoli, ki bodo določali, kam se žrtve lahko obrnejo, piše STA.

Po mnenju poslanke Levice Nataše Sukić so nedavna razkritja spolnih zlorab le vrh ledene gore. Gre za simptom, ki kaže, za kako resen družbeni problem gre. Po njenem tako niso potrebne le zakonske rešitve, pač pa tudi sporočilo politik, da je kakršnokoli nasilje s pozicij moči nedopustno. Da gre pri primerih spolnih zlorab v akademskem prostoru za vrh ledene gore, je opozoril tudi Franc Trček (SD), ki je prepričan, da zakonske spremembe ne bodo zadostovale. Meni, da je tudi v DZ "veliko paternalizma", zato morajo poslanci kot javne osebe s tem končati.

Tudi vodja poslanske skupina SAB Maša Kociper je ocenila, da samo zakonske spremembe ne bodo zadostovale, potrebna je tudi podpora žrtvam spolnega nasilja, ki jim je treba zagotoviti anonimnost. Sicer pa bo treba tudi dvigniti lestvico glede tega, kaj sploh je spolno nasilje, je dodala.

Ob soglasni obsodbi spolnega nasilja v akademskem prostoru in pozivu k sankcioniranju povzročiteljev so poslanci sprejeli še sklep, s katerim so univerze in visokošolske zavode pozvali, naj v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje opravijo temeljito raziskavo o spolnem nadlegovanju ter pripravijo akte o preprečevanju spolnega nadlegovanja, piše STA.

Po pojasnilu dekana filozofske fakultete Romana Kuharja se je sicer izkazalo, da na Univerzi v Ljubljani nimajo pravne prakse s tega področja. Ugotovili so, da so potrebne jasnejše usmeritve in časovni okvirji obravnave prijave ter bolj premišljen način delovanja neodvisne komisije, ki te postopke vodi. Ker je treba postopek bolj približati žrtvam, so na filozofski fakulteti določili tri osebe, na katere se žrtve nadlegovanja lahko zaupno obrnejo.

Po besedah rektorja ljubljanske univerze Igorja Papiča pa so ugotovili, da pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih in študentov UL ni idealen, zato ga bo treba dopolniti. Na UL so že ustanovili posebno delovno skupino, ki bo pripravila natančen načrt za ozaveščanje žrtev nasilja, njihovo zaščito ter zagotavljanje učinkovitih in hitrih postopkov.

Da so žrtve spolnega nadlegovanja v procesu prijave povzročiteljev naletele na birokratske zaplete, je opozorila tudi predsednica študentskega sveta FF Mia Hočevar. Kot je dejala, jim je vodstvo fakultete sicer želelo pomagati, a so zaradi pomanjkanja protokolov vsi skupaj imeli velike težave. Opozorila je tudi, da se komisije, ki vodijo postopke, oblikujejo vsakič sproti, zato se v njih lahko znajdejo tudi ljudje, povezani s storilci.

Ker je bilo v razpravi slišati veliko opozoril, da spolno nadlegovanje in nasilje ni le stvar akademskega prostora, ampak celotne družbe, so člani odbora danes tudi pozvali ministrstvo za pravosodje, da v roku 60 dni pripravi spremembe kazenskega zakonika, s katerimi bi dosegli sodobne zaščite žrtev. Na predlog Nataše Sukič so v poziv ministrstvu dodali še pobudo, da ob pripravi sprememb upošteva model "ja pomeni ja". Za razliko od ostalih sklepov tega člani odbora niso sprejeli soglasno, pač pa z desetimi glasovi za in šestimi proti, še piše STA.