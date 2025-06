67-letni moški v Istri snemal gole otroke. Poglejte, kam je skril kamero.

Z istrske policijske uprave so sporočili, da so 26. junija okoli 15. ure gosti v turističnem objektu v Istri opazil moškega, ki je s skrito kamero snemal gole otroke. Gostje so moškega pridržal do prihoda policije.

Policija je nato na podlagi sodnega naloga preiskala dva kemična svinčnika z vgrajenima kamerama, en ključ z vgrajeno kamero in pripadajoče pomnilniške kartice. Preiskali so tudi mobilni telefon in vozilo, ki ga je uporabljal osumljenec. Naprave so vsebovale obremenilni material.

Moškega so aretirali in ga 27. junija zvečer kazensko ovadili ter priprli.