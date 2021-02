Dekan AGRFT: Prijave še nismo dobili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dober teden po razkritju, da naj bi slovensko igralko Mio Skrbinac več let nadlegoval profesor na ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), in sicer tudi znani igralec, Skrbinčeva še vedno ni vložila uradne prijave na akademijo ali Univerzo v Ljubljani (UL). Po vseh indicih bo prijava vložena, nam je danes pojasnil dekan AGRFT Tomaž Gubenšek.