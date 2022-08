V starosti 60 let je umrl akademski slikar Roman Uranjek. Bil je eden od ustanovnih članov umetniškega kolektiva Irwin in Neue Slowenische Kunst.

Leta 1961 v Trbovljah rojeni umetnik je z Irwini na prizorišče stopil leta 1983, pozneje pa tudi sam nadaljeval prepoznavno samostojno umetniško pot. Na tej, kot poroča MMV RTV Slovenija, najbolj izstopa projekt Vsaj en križ na dan, ki ga je zagnal na prvi januarski dan let 2002 in križe, neke vrste likovne intervencije v raznovrstne bolj ali manj znane podobe preteklosti in današnjega časa, ustvarjal vse do zadnjega dne.

V zajetnem opusu več kot 25.000 križev repetitivno ponavlja simbol, ki je tudi eden od ključnih ikon prepoznavnega kolektiva Irwin. Tega je Uranjek ustanovil skupaj z Dušanom Mandičem, Miranom Moharjem, Andrejem Savskim in Borutom Vogelnikom. Skupina je del širšega kolektiva NSK, ki je bil ustanovljen leta 1984.

Dela Irwinov so se pojavila v skoraj vseh najuglednejših svetovnih razstaviščih sodobne umetnosti, v številne zbirke pa so tudi vključena.

Požar: Uranjek neuradno storil samomor, verjetno zaradi afere Smodej

Novinar Bojan Požar je po tem, ko se je razširila vest o smrti Uranjeka, delil informacijo, da naj bi slikar storil samomor, najverjetnejši razlog pa naj bi bila domnevna afera Smodej.

- Mediji zaenkrat sicer molčijo, toda afera Smodej, sodeč po informacijah, ki prihajajo iz kulturne scene, bi lahko imela strašne razsežnosti … @policija_si pic.twitter.com/MIjuBzUeCz — BojanPožar (@BojanPozar) August 20, 2022

V zadnjih dneh so nekateri spletni portali poročali, da naj bi bil Dušan Josip Smodej, kulturnik iz Novega mesta in vodja Fotopuba, udeležen v spolne zlorabe žensk. Smodej je vse obtožbe in namigovanja javno zanikal, češ da gre za izsiljevanje s strani njegove znanke, grozila naj bi mu celo s smrtjo.