Na brežiški srednji šoli učitelj spolno nadlegoval dijakinje

V Strokovno izobraževalnem centru Brežice so zaradi suma spolnega nadlegovanja mladoletnih dijakinj odpustili učitelja. Ta naj bi mladoletnim dijakinjam prek družbenih omrežij pošiljal neprimerna sporočila. Danes je to potrdila tudi ravnateljica Mojca Tomažin. Na podlagi prijav mladoletnih dijakinj so primer po uradni dolžnosti že prijavili policiji.

"V zvezi s to zadevo zaradi varovanja osebnih podatkov in zaščite mladoletnih oseb ter v interesu preiskave predkazenskega postopka po navodilih policije ne dajemo drugih podatkov. Učitelj ni več zaposlen na zavodu," so še zapisali v Strokovno izobraževalnem centru Brežice.

Policija poziva žrtve, da spolno nasilje nemudoma prijavijo

Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so povedali, da informacij zaradi varstva osebnih podatkov, varovanja integritete žrtev nasilja in njihove zaščite ne morejo podati. Da so dobili omenjeno prijavo, niso želeli potrditi. Izpostavljanje konkretnih primerov posega v sfero dostojanstva žrtev in njihovo intimnost. Povzroča jim dodatno škodo in jih stigmatizira, so pojasnili.

Policisti sicer na podlagi prijav in kakršnihkoli informacij o sumu storitve kaznivih dejanj zberejo vsa potrebna obvestila. Povežejo se z vsemi pristojnimi ustanovami in strokovnjaki ter storijo vse za zaščito žrtev, z ugotovitvami pa seznanjajo pristojno tožilstvo, so dodali.

"Na splošno pojasnjujemo, da so kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, dejanja spolnega, fizičnega in psihičnega nasilja ter pomenijo za žrtve enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost. Gre za dejanja, s katerimi je prizadeta spolna nedotakljivost osebe, posledice pa so zanjo lahko zelo hude."

Žrtve tudi pozivajo, da spolno nasilje nemudoma prijavijo, policisti pa bodo skladno s svojimi pristojnostmi izvedli vse potrebne ukrepe za preprečitev nezakonitih ravnanj. Storili bodo vse, da kaznivo dejanje preiščejo, odkrijejo storilca in zavarujejo dokaze, potrebne za kazenski postopek, so še dodali na Policijski upravi Novo mesto.