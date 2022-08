Kako je Dušan Smodej mimo pravil črpal javni denar

Poleg domnevnih spolnih zlorab so zdaj v javnost prišle tudi informacije, da novomeški kulturnik Dušan Smodej več let ni oddajal finančnih poročil društva Fotopub, a je to kljub temu prejemalo javni denar kulturnega ministrstva ter mestnih občin Ljubljana in Novo mesto, poroča Delo.

Afera Smodej dobiva nove razsežnosti. Poleg domnevnih spolnih zlorab podroben pregled delovanja in poslovanja društva Fotopub, katerega vodja je novomeški kulturnik Dušan Smodej, razkriva tudi pomanjkljivosti v sistemu financiranja. Smodej več let ni oddajal poročil finančnega delovanja društva. Kljub temu pa je društvo prejemalo finančne subvencije kulturnega ministrstva ter ljubljanske in novomeške občine.

Po podatkih iz aplikacije Erar je Društvo Fotopub med letoma 2019 in 2022 skupaj prejelo 77.651 evrov javnega denarja. Lansko poročilo ministrstva za kulturo razkriva, da so leta 2021 Fotopubu namenili 12.460 evrov, od občine Ljubljana pa je društvo prejelo deset tisočakov.

Foto: Erar.si

Društvo Fotopub se je po informacijah kulturnega ministrstva prijavljalo na različne redne razpise, ki jih ministrstvo objavlja za podporo kulturnim programom in projektom, izbor projektov pa opravlja področna strokovna komisija. Kot so za omenjeni časopis pojasnili na kulturnem ministrstvu, je bil Fotopub sprejet v sofinanciranje na večletnem projektnem razpisu JPR-VP-2018-2021. V letih 2018, 2019, 2020 in 2021 je prejel sredstva v skupni višini 52.826 evrov, in sicer za projekt: Festivalpub. V letih 2015 in 2017 se je Fotopub prijavil še na dva razpisa v vrednosti dobrih 4.200 evrov. V prvem primeru (leta 2015) kot koproducent, v drugem (leta 2017) kot producent. Skupno je tako Fotopub od leta 2015 naprej z ministrstva za kulturo prejel 57.026 evrov.

Kot so pojasnili, finančnih nepravilnosti za zdaj še niso ugotovili, na ministrstvu pa poteka temeljitejši pregled razpisov, v katerih je sodeloval Fotopub. Za leto 2021 jim sicer izvajalec dolguje še vsebinsko letno poročilo za prvi, zgoraj naveden projekt, ki ga mora po pozivu ministrstva predložiti najpozneje do 31. avgusta letos.

Ajpes zoper Smodeja in Fotopub vodi prekrškovni postopek

Kljub velikim prilivom pa na Ajpesu od leta 2019 niso prejeli finančnih podrobnosti delovanja Fotopuba, za katera bi moral kot odgovorna oseba poskrbeti Smodej. Kot so na Ajpesu pojasnili za omenjeni časopis, so nepravilnosti že sankcionirali: "Na podlagi dejstev in okoliščin prekrška je bil za leti 2019 in 2020 izrečen opomin pravni in odgovorni osebi, glede nepredložitve letnega poročila za leto 2021 pa prekrškovni postopek poteka."

Nepredložitev letnega poročila je prekršek, za katerega se z globo 420 evrov kaznuje društvo, z globo 125 evrov pa odgovorno osebo društva.

Predmeti Smodeja na dražbi, upnica je Tina Šturbej

A pri domnevnih spolnih zlorabah in črpanju javnega denarja mimo pravil se ne konča. Mnogi Smodeju očitajo tudi finančne prevare. Številnim naj bi namreč dolgoval visoke denarne zneske. Med tistimi, ki jim je Smodej dolžan, je tudi upnica Tina Šturbej, ki jo zastopa odvetniška družba Čeferin.

Danes je namreč potekala javna dražba, kjer so bile na prodaj tri umetniške slike, katerih lastnik je Smodej, avtor dveh umetnin pa je zdaj že pokojni Roman Uranjek. Skupna vrednost umetniških del je bila ocenjena na šest tisočakov, prodajna vrednost je bila nekoliko nižja, in sicer so sliki Uranjeka ponujali za 1.000 in 834 evrov, tretjo pa za 500 evrov. Izvršitelj dražbe Zoran Kuret Marolt je za Slovenske novice povedal, da je bila dražba delno uspešna.

Foto: Sodnedražbe.si