Ali Luka Mesec govori neresnico? #video

Koordinator Levice Luka Mesec je o aferi Smodej pojasnil, da z Dušanom Smodejem ni imel nikoli nič. "Vse insinuacije o mojih povezavah z njim najostreje zavračam, nikoli se nisem udeleževal zabav pri njem, niti nisem vedel, da te obstajajo. Nikoli nisem bil priča spolnemu nasilju, če bi mu bil, bi to nemudoma prijavil policiji," je med drugim zapisal Mesec. A posnetek, ki je zaokrožil po družbenih medijih in na katerem so Mesca leta 2021 ujeli pred Fotopubom, na odprtju razstave zdaj že pokojnega Romana Uranjeka, pripoveduje drugačno zgodbo. Stranko Levica smo prosili za komentar in razlago posnetka. Njihov odgovor še čakamo.