Nizozemsko pretresa razkritje o spolnem nasilju v nogometu

Vera Pauw je v petek razkrila, da so jo trije moški, ki so delali v nizozemskem nogometu, ko je bila igralka, spolno napadli in posilili. Foto: Reuters

Nizozemka Vera Pauw, trenutno trenerka irske ženske nogometne reprezentance, je v petek razkrila, da so jo trije moški, ki so delali v nizozemskem nogometu, ko je bila igralka, spolno napadli in posilili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zdaj 59-letnica obžaluje, da zveza njenih očitkov ni ustrezno obravnavala.

Najnovejša razkritja so nizozemsko nogometno zvezo (KNVB) prisilila, da se je opravičila. Predstavniki zveze so v izjavi zapisali, da je "nesprejemljivo, da ni mogla izkoristiti varnega delovnega okolja".

Pauw velja za eno od pionirk ženskega nogometa na Nizozemskem. "Petintrideset let sem to skrivala pred preostalim svetom, pred svojo družino, pred sodelavkami in igralkami," je zapisala v izjavi, objavljeni na Twitterju.

"Tudi moji najbližji ne vedo za to posilstvo, ki ga je zagrešil pomemben nogometni funkcionar, ko sem bila še mlada igralka. Kasneje sem bila tarča še dveh napadov drugih moških. Vsi trije so delali v nizozemskem nogometu v tistem obdobju," je rekla.

"Samo tisti, ki jim zaupam, so do danes vedeli za to sistematično spolno zlorabo, zlorabo moči, ustrahovanje, poniževanje, osamitev, s čimer sem se soočala kot igralka in trenerka v nizozemskem nogometu," je dodala.

"V zadnjih nekaj letih sem si prizadevala, da bi nizozemske nogometne oblasti ta primer preiskale na pravičen in nepristranski način, a brez uspeha. Nekateri ljudje so raje zamolčali to posilstvo in spolni napad, kot da bi mi ponudili pomoč in me podprli v tem, da bi javno spregovorila o tej zgodbi," je dodala trenerka.

"Ne morem več ostati tiho," je dejala Vera Pauw, ki je sporočila, da je oddala prijavo na nizozemsko policijo.

Iz KNVB so sporočili, da so bili "zelo šokirani nad razkritjem" ter da so na željo nekdanje igralke za preiskavo njenega primera pooblastili neodvisno preiskovalno agencijo Verinorm, specializirano za socialno varnost.

Ta je razkrila številne napake v načinu obravnavanja napadov, ki jih je utrpela Vera Pauw, in dejstvo, da se zveza "ni dovolj hitro odzvala na prva opozorila o neprimernem spolnem vedenju leta 2011".