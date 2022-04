Jankovićeva farmacevtka: S kom jaz spim, ne zanima nobenega

"Tega ni. Konec koncev gre za neki zapis dveh, ki delata na NPU, in jaz pravim, da govorita stvari, ki se niso zgodile." Tako se je Zoran Janković odzval na objavo uradnega zaznamka pogovora kriminalistov Liljane Vogrinec in Tihomirja Žgavca s farmacevtko Katarino Ravnikar, ki smo ga objavili na Siol.net po volilni konvenciji Svobodnjakov Roberta Goloba, kjer je bil Janković častni gost, ki se je tudi objemal z vodilnimi te stranke. Trditev Jankovića, da se ni nič dogajalo, ni povsem resnična. Zaznamek obstaja. Kako točen je zaznamek, pa je preverjalo tudi sodišče.

Katarina Ravnikar je s pomočjo odvetnika Mihe Kozinca namreč kazensko preganjala Vogrinčevo in Žgavca. Na sodišču je med drugim povedala, da Janković naj ne bi zahteval seksa za službo. Je pa takšno pričakovanje, je menila, pri moških običajno. Opozorila je, da je imela javna objava podrobnosti o dogajanju zanjo grozne posledice. Povedala je: "Uničili so mi ful veliko s tem, no. Ful veliko. In družino in ime, vse je šlo v medije in v enem tednu, na božični večer, sem postala največja ljubljanska kurba tukaj. Poznana."

Kozincu na sodišču ni uspelo

Foto: DeSUS Objavljamo dodatne podrobnosti o tem dogajanju na sodišču. S kazensko ovadbo Ravnikarjevi in odvetniku Kozincu proti kriminalistoma po tem zaslišanju ni uspelo. Kozinc je bil nekoč tudi pravosodni minister LDS. V tej stranki je bil v obdobju Janeza Drnovška tudi Robert Golob, ta je bil pozneje tudi funkcionar v Jankovićevi Pozitivni Sloveniji. Jankovićeva podpora svojemu nekoč podrejenemu Golobu je v Ljubljani pred volitvami pomembna, v Ljubljani ima Janković veliko privržencev. A učinki niso nujno le dobri zaradi Jankovićeve kontroverznosti: zaradi afere s farmacevtko, za javni vtis pa ni najboljše niti njegovo veliko prijateljstvo z Rusijo Vladimirja Putina. Janković je eden od tistih, ki ob napadu na Ukrajino niso vrnili odlikovanja ruskega diktatorja. Pred prejšnjimi volitvami je Janković sklenil posebno koalicijo proti Janši s Karlom Erjavcem (takrat predsednik DeSUS), a je Erjavec na volitvah potem hudo propadel in ni bil izvoljen niti v državni zbor.

Okrožni državni tožilec Primož Suknaič je po zaslišanju pred okrajnim sodiščem v Ljubljani zavrgel kazensko ovadbo proti kriminalistoma za protipravni odvzem prostosti farmacevtki in za ponarejanje ali uničenje listin. Menil je, da ni utemeljenega suma, da bi kriminalista zagrešila takšno kaznivo dejanje. Pred sodiščem pa je morala Ravnikarjeva pred tem odgovarjati na vprašanja, kaj je neresnično v dodatnem zaznamku, ki sta ga leta 2015 naredila kriminalista, kako je obiskala župana, da bi ji uredil delo v občinskem farmacevtskem podjetju, kar je ta tudi storil. Da zaznamek ne prikazuje resnice in da tega ni bilo, je Janković povedal tako:

Ravnikarjeva je v pričanju pred sodiščem, ki je posneto in je bilo prepisano, del prepisa tudi objavljamo, zanikala, da bi Janković od nje neposredno zahteval seks, tega naj ne bi izrekel, bilo pa naj bi samoumevno, saj to moški vedno hočejo, je dejala, vztrajala je, da je s policistoma govorila neuradno in da tega, kar sta zapisala, ne bi smela in da tudi ni bilo tako, kot so zapisali v tem zaznamku:

Pričanje pred sodiščem, v katerem Ravnikarjeva pojasnjuje, koliko zapisanega v zaznamku ustreza resnici, je na sodišču potekalo v zvezdniški sestavi. Pooblaščenec oškodovanke je bil nekdanji minister Miha Kozinc, zagovornik kriminalistke Vogrinčeve je bil znani odvetnik Franci Matoz, zagovornik kriminalista Žgavca pa odvetnik Branko Gvozdič. Del pričanja Katarine, ki dodatno osvetli dogajanje, je prepisan takšen:

