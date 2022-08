Pretresljiv zapis o spolni izprijenosti znanega Slovenca

Novinarka, urednica in pisatelja je na spletni strani medija Reporter objavila daljši zapis , v katerem opisuje domnevno spolno predatorstvo Romana Uranjeka, znanega slovenskega umetnika, ki je umrl pred nekaj dnevi , po poročanju več virov pa je svoje življenje končal sam. Megla, ki je bila z Uranjekom pred več kot tremi desetletji za kratek čas v intimni zvezi, srečevala pa sta se še kasneje, je izrazila tudi prepričanje, da je slikar partnerja za izživljanje svojih seksualnih fantazij našel v Dušanu Smodeju, direktorju Fotopuba, ki se je v zadnjih tednih znašel pod točo očitkov o domnevnem spolnem nadlegovanju in celo posilstvih.

Maja Megla je v daljšem zapisu razkrila, da je bila leta 1986 partnerica Romana Uranjeka, a zveza ni trajala dolgo, samo en mesec. Po njenih besedah sta se razšla, ko jo je želel prvič pripraviti do "deviantnega spolnega odnosa". Uranjek je bil, piše Megla, že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v njegovi družbi sicer znan po več kot nespoštljivem odnosu do žensk, a so mu vsi gledali skozi prste, saj je bilo tovrstno početje takrat tolerirano.

"Nimam meja, vse si lahko privoščim," naj bi leta pozneje, ko sta bila Megla in Uranjek le še znanca, ki sta se občasno srečevala na kulturnih dogodkih, na novoletni zabavi ministrstva za kulturo vzkliknil Uranjek in eno za drugo spolno nadlegoval tri ženske, med drugim tudi slikarko Lučko Koščak, ki je umrla januarja letos.

Pokojni slikar Roman Uranjek je bil eden od ustanovnih članov umetniškega kolektiva Irwin in Neue Slowenische Kunst. Foto: STA

Megla za Reporter tudi piše, da je Roman Uranjek živel dvojno življenje. Dobrikal naj bi se in bil uglajen do pomembnežev, ki so imeli moč vplivati na njegovo kariero, imel pa je tudi temno stran, spolno predatorstvo in diabolično perverznost, je razkrila.

Hvalil se je, da med seksom "ščije po ženskah", to naj bi bil samo vrh ledene gore

Uranjek je po navedbah Maje Megla za izživljanje svojih seksualnih fantazij iskal ranljiva, osamljena in čustveno zlomljena dekleta, ki mu ob zahtevah, naj se mu pokorijo in sprejmejo sodelovanje v obscenih spolnih praksah, kot jih opisuje, niso znala reči ne. Besede ne v takšnih situacijah tako ali tako naj ne bi razumel, je dodala.

Zapisu je dodala tudi pričevanje ene od žrtev Romana Uranjeka, ki je v ponedeljek na okrožno državno tožilstvo oddala prvo ovadbo. V njej je med drugim zapisano:

"Zahteval je, da se uležem na tla in je hodil obut s čevlji po mojem telesu, neoziraje se na bolečino. Nositi sem morala pasjo ovratnico in hoditi po njegovem stanovanju kot žival-psica ter obvezno piti šampanjec s pasje sklede. Privezoval me je na stol in bičal, medtem ko sem ga morala oralno zadovoljevati. Uriniral mi je po obrazu in telesu, polival vroči vosek po telesu, porival steklenico šampanjca v vagino..."

Že v petek, 26. avgusta, torej že po smrti Uranjeka, je poskus spolnega napada na Tržaški ulici v Ljubljani policiji prijavilo še eno dekle.

Megla: V Dušanu Smodeju je našel pravega partnerja

Dušan Smodej Foto: Facebook, Fotopub Avtorica zapisa sicer opozori, da ne pozna Dušana Smodeja, direktorja Fotopuba, ki se je v zadnjih tednih znašel pod plazom obtožb, da naj bi kot vpliven kulturnik spolno nadlegoval in celo napadal številne ženske, je pa izrazila mnenje, da sta Roman Uranjek in Dušan Smodej sodelovala v tako imenovanih deviantnih spolnih praksah, ki so jim bile mnoge ženske domnevno podvržene (zaradi prekomerne uporabe drog) brez sposobnosti privolitve.