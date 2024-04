Potem ko smo včeraj poročali, da je Dušan Smodej med finalisti in govorci za nagrado za mladega kritika na beneškem forumu, so ga organizatorji s seznama kmalu umaknili in poslali tudi uradno opravičilo, poroča portal N1.

Žirija nagrade za mladega likovnega kritika se je v sredo, potem ko so prejeli informacije o tem, kakšne obtožbe bremenijo enega izmed finalistov Dušana Josipa Smodeja, sestala na izredni seji. Spomnimo, da so ljubljanski kriminalisti zoper Smodeja, glavnega akterja afere Fotopub, na okrožno sodišče v Ljubljani podali dve kazenski ovadbi zaradi očitkov dejanj spolnega nasilja in goljufije.

Zakaj se je Smodej znašel med finalisti?

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili pri kulturnem centru v Trieste Contemporanea, jih je recenzija, ki jo je kandidat poslal, prepričala zaradi dobre kritične kakovosti besedila, vseeno pa so jih dodatne informacije, za katere predhodno niso vedeli, privedle do premisleka o vključitvi omenjenega mladega kustosa med finaliste.

Žirija je sklenila, da bo mladega kuratorja Smodeja izključila iz trojice finalistov, ki se je potegovala za letos prvič razpisano nagrado za mladega kritika, posledično Smodej tudi kot govornik ne bo sodeloval na beneškem forumu.

Slovenski umetniki s peticijo podprli odločitev žirije

"Peticijo 388 slovenskih strokovnjakov s področja umetnosti, ki smo jo prejeli v poznem dopoldnevu ter so jo podprli številni slovenski in tuji kulturni ustvarjalci in drugi strokovnjaki, tako razumemo kot potrditev ustreznosti odločitve žirije," so še poudarili pri kulturnem centru in se opravičili za nastali položaj.