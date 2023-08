Afera Fotopub: takšne so zadnje informacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Afera je močno razburila kulturno, politično in tudi širšo javnost.

Foto: Facebook, Fotopub

Mineva leto dni, odkar je policija začela preverjati sume domnevnih kaznivih dejanj spolnega nasilja na podlagi anonimnih izpovedi, ki so bremenile umetnika in vodjo društva Fotopub Dušana Smodeja. Ljubljanski kriminalisti so oktobra lani končali preiskavo kaznivih dejanj, maja je zadevo prevzelo okrožno sodišče, kazenska preiskava še poteka.

Kot so sporočili iz urada Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je 29. maja zoper osumljenca Smodeja, proti kateremu očitki segajo od spolnega nasilja do hudih telesnih poškodb, uvedlo kazensko preiskavo, je ta v teku. Tako sta bili v torek kot priči vabljeni dve oškodovanki, od katerih je na narok pristopila ena, so pojasnili.

Smodej naj bi dolgoval številnim upnikom

Ljubljanska policija, ki je oktobra lani končala preiskavo kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti in je na državno tožilstvo podala kazenske ovadbe, že dlje časa preiskuje tudi kaznivo dejanje s področja gospodarske kriminalitete. Že marca je tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec pojasnila, da zbirajo obvestila in dokaze zaradi suma kaznivega dejanja v povezavi z nenamensko porabo javnih sredstev. Več informacij še danes ni znanih, z ljubljanske policijske uprave so tokrat odgovorili, da predkazenski postopek še poteka, zato več informacij o tem ne morejo podati. Smodej naj bi med drugim dolgoval številnim upnikom.

Fotopub je pod drobnogled vzelo tudi ministrstvo za kulturo, ki je v začetku junija odgovorilo, da niso ugotovili hujših kršitev, je pa ministrstvo na prošnjo policije pomagalo pri preiskavi.

Več žrtev je objavilo pričevanja

Smodej se je v središču afere znašel avgusta lani, ko je več njegovih domnevnih žrtev objavilo pričevanja, ki so ga bremenila spolnih in drugih zlorab. Afera je močno razburila kulturno, politično in tudi širšo javnost.

Po slabem letu dni, ko je okrožno sodišče uvedlo kazensko preiskavo proti njemu, je Smodej, ki je vmes zamenjal telefonsko številko, v odzivu dejal, da do zaključka postopka izjav oziroma komentarjev ne bo dajal.

Zahteva za preiskavo zoper osumljenega Smodeja zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, kaznivega dejanja omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi in kaznivega dejanja hude telesne poškodbe je bila vložena že januarja.