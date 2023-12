Afera Fotopub: Nova ovadba za Smodeja

Policija je po izbruhu afere Fotopub avgusta lani začela s preiskavo 29-letnega Dušana Josipa Smodeja zaradi suma več kaznivih dejanj. V javnosti so najbolj odmevala huda kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in zoper človekovo zdravje. Ljubljanski kriminalisti in policisti so takrat opravili več razgovorov, več oseb so iskali tudi v tujini.

Stran za izpovedi

Na Instagramu je bila vzpostavljena stran Proti nasilju Dušana Smodeja z obrazložitvijo "Stran je namenjena deljenju izkušenj z Dušanom Smodejem – od spolnega nadlegovanja do manipulacij in finančnih prevar", kjer so objavljali anonimna pričevanja izkušenj z njim. Smodej je vse očitke zanikal.

Izkušnje naj bi bile grozljive, spolne zlorabe naj bi se dogajale ob podtikanju droge za posilstvo GBH.

"Ja, js bla ena izmed tistih, ki me je privezal na radiator. V pijačo mi je dal ghb. Kljub temu, da sem ga prosila, naj me izpusti, sem se zbudila," je zapis ene od domnevnih žrtev.

Dolgovi upnikom

Že marca je tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec pojasnila, da zbirajo obvestila in dokaze zaradi suma kaznivega dejanja v povezavi z nenamensko porabo javnih sredstev. Takrat so z ljubljanske policijske uprave odgovorili, da predkazenski postopek še poteka, zato več informacij o tem ne morejo podati.

Smodejevo društvo za sodobno kulturo Fotopub je denar za svoje projekte dobivalo iz javnih sredstev, od leta 2006 do lani vsega skupaj dobrih 130.000 evrov. Med plačniki je bila tudi Mestna občina Ljubljana, ki je od leta 2019 sofinancirala štiri. Smodej v zaključnem poročilu ni predložil dokazil o plačilu stroškov, zato je MOL julija lani zahtevala vračilo prispevanih 4000 evrov.

Dolgoval naj bi tudi najemnine za stanovanja, ki si jih je izbiral v bližini Fotopuba. Upnikov naj bi bilo več deset, policijska preiskava pa se je končala z ugotovitvijo, da je šlo za kaznivi dejanji v povezavi z nenamensko porabo javnih sredstev. "Policijska uprava Ljubljana je na okrožno državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj goljufije po 211. členu kazenskega zakonika," so, kot še poroča Žurnal, sporočili z ljubljanske policijske uprave.