Slovenski spolni škandal odmeva tudi na Hrvaškem

Zdenka Badovinac, dolgoletna prijateljica Romana Uranjeka in nekdanja direktorica Moderne galerije v Ljubljani, ima do spolnega nasilja ničelno toleranco. Foto: STA

Jutarnji list v obsežnem članku omenja slovensko novinarko Ano Jud, ki je za Reporter spregovorila o podrobnostih intimne zveze s pokojnim slikarjem Romanom Uranjekom. Povzema njene travmatične izkušnje, ko ji je tedanji partner v vinjenem stanju skušal z nožem urezati križ med prsi. Omenja tudi novinarko Majo Megla, ki je bila prav tako nekdanja intimna partnerica Uranjeka in je prepričana, da je ta partnerja za izživljanje svojih seksualnih fantazij našel v direktorju Fotopuba Dušanu Smodeju. Novinarka Jutarnjega lista v afero umesti tudi nekdanjo Zdenko Badovinac, nekdanjo direktorico Moderne galerije v Ljubljani, zdaj pa direktorica Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu.

Ob tem spomni na pričevanje Judove, da sta za Uranjeka obstajali dve kategoriji ljudi. V prvo je uvrščal tiste, ki so mu bili naklonjeni, kot je na primer Zdenka Badovinac. Njen odhod s čela Moderne galerije naj bi mu škodoval, saj je imel pokojni visok neodplačan kredit za stanovanje, ki mu ga ni uspelo prodati. Ob tem se je v medijih ustvaril vtis, da Badovinčeva podpira pokojnega slikarja.

Za Jutarnji list je poudarila, da so rumeni mediji v Sloveniji njene izjave iztrgali iz konteksta in da obsoja vsakršno morebitno nasilje Uranjeka.

Afera Smodej prerasla v afero Uranjek

"Romana Uranjeka smo pokopali 7. septembra. Nepisano pravilo je, da se z obračunom s pokojnikom počaka vsaj do njegovega pogreba. A skoraj istočasno z njegovo smrtjo, 20. avgusta, je afera Smodej prerasla v afero Uranjek. Njegov samomor je postal končni dokaz za njegovo krivdo. Tako je eden izmed najbolj znanih slovenskih umetnikov postal zloglasen seksualni predator," je novinarki Jutarnjega lista dejala Badovinčeva.

Dodala je, da ne pozna dogajanja v Fotopubu, prav tako ji o tem nikoli ni govoril dolgoletni prijatelj Uranjek. "Roman je bil do mene vedno spoštljiv in prijateljsko razpoložen. A morda ni bil do vseh takšen. Ko govorimo o spolnem nasilju, je treba obsoditi vsakega, do tega imam ničelno toleranco," je poudarila nova direktorica zagrebškega muzeja.

Roman Uranjek Foto: STA Hkrati je močno obsodila senzacionalistično in dehumanizirano medijsko poročanje o seksualnem nasilju na področju kulture in sodobne umetnosti, ki meče slabo luč na vse kulturnike.