Policija: tako poteka preiskava kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja #vŽivo

Spomnimo, že nekaj tednov se v javnosti pojavljajo očitki, da policija ni pravilno odreagirala v aferi Fotopub. Kot je v oddaji Tarča na RTV Slovenija priznal glavni akter zgodbe Dušan Smodej, na katerega letijo očitki o spolnih zlorabah, ga policija sploh še ni zaslišala. "Ne, policija me ni obiskala, vse, kar vem o tej preiskavi, je to, kar sem prebral iz medijev," je dejal Smodej tudi zanikal, da bi katerokoli dekle kadarkoli prisilil v neprostovoljen spolni odnos.

"Insinuacije postajajo vse bolj glasne"

"Notranja ministrica Tatjana Bobnar naj stopi pred kamere in napove svoj odstop. En mesec se nekemu policistu ni uspelo prisvaljkati do Smodeja in ga vsaj vprašati, ali so obtožbe resnične," pa je preteklo nedeljo v oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem o aferi Fotopub dejal analitik Edvard Kadič. "Zato javno sprašujem ministrico. Ali bi se enako odzvala, če bi šlo za njeno sestro ali hčer," je še dejal Kadič.

"Ves čas govorimo o prepovedanih drogah. Policija očitno vse ve, če nikogar nič ne vpraša. Ves čas govorimo o pretepih, posilstvu, prepovedanih drogah in policija se ni zganila," meni Kadič, ki tudi poudarja, da ne želi obsojati Dušana Smodeja.

"Smodej bi lahko že pred mesecem dni rekel, da v obtožbah ni zrna resnice. Da gre za podtikanja ... Nočem obsojati Smodeja. Ampak policija nič ne naredi. In posledično insinuacije, da gre za politične pritiske v ozadju afere, postajajo vedno bolj glasne," je poudaril Kadič.