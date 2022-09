Smodej priznal, da sta imela z Uranjekom podobne spolne fantazije #video

"Ne, policija me ni obiskala, vse, kar vem o tej preiskavi, je to, kar sem prebral iz medijev," je povedal Smodej, ki zanika, da bi katerokoli dekle kadarkoli prisilil v neprostovoljen spolni odnos.

Smodej pa vendarle ne zanika nekaterih deviantnih zapisov, ki jih je pošiljal dekletom.

Foto: zajem zaslona TV Slovenija

"Tukaj govorimo o enem točno določenem zapisu, ki, ja, je resničen, gre pa za neko seksualno fantazijo, ki je del nekega daljšega pogovora, izvzeta iz konteksta. Kakor sem pa rekel, gre pa za fantazijo, vsi nekako imamo fantazije, ki jih realiziramo ali ne, jaz te nisem. Moje spolno življenje je zagotovo dosti razburljivo ali pa nenavadno. Imel sem veliko različnih spolnih izkušenj," je glede zgornjega zapisa dejal Smodej.

Pojasnil je, da sta bila z umetnikom Romanom Uranjekom zelo dobra prijatelja in da sta imela podobne spolne fantazije. Nazadnje sta se videla noč pred njegovim samomorom.

"Pogovarjala sva se o mojem problemu, o tem, da moram verjetno za nekaj časa iti iz Slovenije, dal mi je neko podporo. O njem kaj zelo veliko nisva govorila," je dejal in dodal: "Torej o problemu tega, da sem bil obtožen, česarkoli sem bil obtožen, in da se to ne bo utišalo samo od sebe in da pač moram za nekaj časa iti."

"Na koncu sva se objela, si rekla, da se zdaj nekaj časa ne bova videla"

Na vprašanje, zakaj bi odšel, če ni kriv, je odgovoril:

"Zato, ker je javno mnenje ustvarjeno, kakršno je s strani medijev. Proti meni ni nobene ovadbe, proti meni ni celo nobene obtožbe na policiji, ampak mediji so ustvarili, kar so ustvarili, najprej socialni mediji in potem seveda tudi preostali mediji. Tako da tukaj v bistvu se je ustvaril neki prostor, v katerem trenutno ne morem živeti."

"Na koncu sva se objela, si rekla, da se zdaj nekaj časa ne bova videla, ker bom jaz šel, ampak ne, nisem imel občutka, da bi bil Roman kaj posebej prizadet," je sklenil Smodej.

Policija po smrti Uranjeka ni našla njegovega telefona. Tudi Smodej je telefon zamenjal, so še poročali v oddaji Tarča.

V oddaji je Smodej spregovoril tudi o svojem odnosu do droge GHB, ki je znana kot droga za posilstva: "Zdaj je veliko govora o GHB-ju kot drogi za posilstvo. Kar sem jaz opazil je, da se na ljubljanski sceni GHB ne uporablja kot droga za posilstvo, ampak kot neka kreativna droga, ki je kar razširjena. Jaz sam nisem nek ljubitelj te droge. Zdaj ne vem, če bi govoril ravno o svojih detajlih uživanja drog."