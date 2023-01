Zelenski želi tudi rakete dolgega dosega in bojna letala #vŽivo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj kmalu za tem, ko so Nemčija in ZDA Ukrajini obljubile dobavo bojnih tankov, zahodne države zaprosil tudi za rakete dolgega dosega in bojna letala. Dobavo tankov je napovedala tudi Norveška. V večjem delu Ukrajine, vključno s Kijevom, so zjutraj razglasili alarm za zračni napad. Ukrajinska zračna obramba je sicer ponoči nad Kijevom sestrelila okoli 15 brezpilotnih letal iranske izdelave.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.40 Dobavo tankov Ukrajini napovedala tudi Norveška

Po tem ko je Nemčija včeraj prižgala zeleno luč za dobavo tankov leopard Ukrajini so dobavo včeraj napovedale Poljska, Finska, Španija in Norveška.

Norveški obrambni minister Bjorn Arild Gram sicer ni navedel števila tankov, ki jih bodo poslali v Ukrajino.

Časnik Dagens Næringsliv sicer piše, da Norveška razmišlja o tem, da bi v Ukrajino poslala osem od 36 tankov, ki jih ima na razpolago.

8.34 Odjeknilo več eksplozij

Beloruski opozicijski spletni kanal Nexta poroča, da je v regijah Dnepropetrovsk, Herson, Kijev in Nikolajev odjeknilo več eksplozij.

Najmanj šest eksplozij je odjeknilo v mestu Vinica v osrčju Ukrajine, poroča novinar Kijev Independent na terenu.

8.23 Rusija izstrelila 24 brezpilotnih letal

V vseh ukrajinskih regijah je vklopljena nevarnost zračnega napada. Guvernerji številnih ukrajinskih regij pozivajo prebivalce naj ostanejo v zakloniščih, poroča Kyiv Independent.

Po podatkih ukrajinskih letalskih sil je Rusija ponoči z vzhodne obale Azovskega morja izstrelila 24 brezpilotnih letal iranske izdelave Shahed-131 in Shahed-136.

7.32 Zelenski želi tudi rakete dolgega dosega in bojna letala

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo kmalu za tem, ko so Nemčija in ZDA Ukrajini obljubile dobavo bojnih tankov, zahodne države zaprosil tudi za rakete dolgega dosega in bojna letala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Razširiti moramo sodelovanje na področju artilerije in začeti dobavo raket dolgega dosega," je poudaril Zelenski in hkrati pozval tudi k dobavi bojnih letal. "To so sanje in to je naša naloga," je nadaljeval.

Ob tem se je zahvalil nemškemu kanclerju Olafu Scholzu in ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu za napovedano pošiljko bojnih tankov leopard in abrams. "Hvaležen sem našim zaveznikom za njihovo pripravljenost, da nam zagotovijo sodobne in zelo potrebne tanke. Način, kako vsi skupaj sodelujemo pri krepitvi svobode, obrambi Ukrajine in Evrope, je zgodovinski dosežek," je dejal.

Ob tem je Zahod pozval, naj tanke pošlje hitro in v zadostnih količinah. "Hitrost in količina sta zdaj ključnega pomena. Večjo obrambno podporo ko bodo naši junaki na fronti prejeli od sveta, hitreje se bo končala ruska agresija," je še dodal.

Kijev je skupaj z več zahodnimi državami že dlje časa pozival Nemčijo, naj izda dovoljenje za dobavo tankov leopard, ki jih je Ukrajini pripravljeno poslati več evropskih držav. Nemčija je bila do tega zadržana, v sredo pa je po večmesečnem oklevanju vendarle popustila.

Zavezala se je, da bo Ukrajini dostavila 14 leopardov. Dobavo leopardov pa so napovedale še Poljska, Finska, Španija in Norveška. Tudi ZDA so v sredo napovedale dobavo 31 bojnih tankov M1 abrams in pri tem poudarile, da gre pri njihovi dobavi za zaščito ukrajinskega ozemlja, ne za grožnjo Rusiji.

6.55 Nevarnost zračnih napadov

V večini Ukrajine, vključno s Kijevom, je bil zjutraj razglašen alarm za zračni napad, poroča ukrajinski časnik Kyiv Independent.

Guverner regije Odesa Maksim Marčenko je dejal, da se Rusija pripravlja na začetek obsežnega raketnega napada na Ukrajino z uporabo letal in ladij.

6.30 Nad Kijevom sestrelili 15 brezpilotnih letal

Ukrajinska zračna obramba je ponoči nad Kijevom sestrelila okoli 15 brezpilotnih letal iranske izdelave. Po prvih podatkih škode ali žrtev ni bilo.

Po podatkih ukrajinskih letalskih sil so brezpilotna letala Rusi izstrelili z vzhodne obale Azovskega morja.