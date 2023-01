Se v Ukrajini obeta preobrat? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se pričakujeta dve ključni odločitvi, ki bi lahko spremenili potek vojne v Ukrajini. Nemčija in ZDA bodo odločale o tem, ali bodo v Ukrajino poslale večje število tankov. Nemški kancler Olaf Scholz bo nagovoril bundestag, kjer naj bi po pričakovanjih sporočil odločitev glede dobave tankov leopard 2 Ukrajini. Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna pa bi lahko sprejela odločitev o dobavi 30 ameriških tankov M1 abrams.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.22 Tudi Norveška razmišlja o dobavi tankov Ukrajini

8.15 Zelenski previdno o nameri Nemčije

8.10 Razrešitev več visokih uradnikov za Zelenskega potrebna

7.11 Rusija: Če bodo ZDA v Ukrajino poslale tanke, bo to provokacija

Norveška vlada razmišlja o dobavi tankov leopard 2 v Ukrajino, poročajo lokalni mediji. Odločitev še ni znana, pišejo mediji, ki se sklicujejo na anonimne vire blizu vlade.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v svojem rednem nagovoru v torek zvečer previdno odzval na novico, da naj bi nemški kancler Olaf Scholz, ki bo danes na to temo tudi nagovoril nemški bundestag, privolil v dobavo tankov leopard 2 Kijevu.

"Veliko truda, besed in obljub," je dejal Zelenski in poudaril, da je pomembno, da "vidimo realnost". "Ne gre za pet, deset ali petnajst tankov. Potreba je večja. Vsak dan delamo vse potrebno, da bi zapolnili primanjkljaj. Hvaležen sem vsem, ki nas pri tem podpirajo," je pojasnil in dodal, da se morajo pogovori o dobavi leopardov "končati z odločitvami", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kijev in več zahodnih držav, med njimi Poljska in Finska, že dlje časa pozivajo Nemčijo, naj izda dovoljenje za dobavo tankov leopard, ki jih je Ukrajini pripravljeno dobaviti več evropskih držav. Nemčija mora kot proizvajalka odobriti vsak izvoz tankov, tudi iz drugih držav, vendar je bila do tega doslej zadržana.

Razrešitev več visokih ukrajinskih uradnikov zaradi domnevnih nepravilnosti in korupcije je bila potrebna, je sinoči poudaril Zelenski.

"To je pošteno, potrebno za našo obrambo in pomaga pri našem približevanju evropskim institucijam," je Zelenski dejal med večernim nagovorom. "Potrebujemo močno državo in Ukrajina bo to tudi postala," je dodal glede menjav na več visokih položajih.

Več visokih ukrajinskih uradnikov je v torek po razkritju domnevnih nepravilnosti in korupcije odstopilo. Med njimi so namestnik vodje kabineta ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko, namestnik generalnega tožilca Oleksij Simonenko, štirje namestniki ministrov in guvernerji petih ukrajinskih regij.

Zelenski je po obtožbah o korupciji in okoriščanju nekaterih politikov v vojni že v ponedeljek napovedal spremembe v vladi, regionalnih oblasteh in varnostnih silah. V Ukrajini sicer številni sumijo, da so se nekateri predstavniki oblasti okoristili s finančno pomočjo Zahoda med vojno.

7.11 Rusija: Če bodo ZDA v Ukrajino poslale tanke, bo to provokacija

Morebitna ameriška dobava bojnih tankov M1 abrams Ukrajini bo "še ena očitna provokacija" proti Rusiji, je dejal ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov.

"Očitno je, da nam Washington namerno poskuša zadati strateški poraz," je prek aplikacije za sporočanje Telegram dejal Antonov.

"Če se ZDA odločijo dobaviti tanke, potem opravičevanje takšnega koraka z argumenti o obrambnem orožju zagotovo ne bo delovalo. To bi bila še ena očitna provokacija proti Ruski federaciji," je dodal.

ZDA naj bi že danes sporočile, da bodo v Ukrajino poslale znatno število bojnih tankov M1 abrams.